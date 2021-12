Evo kako do neograničenog interneta Hrvatskog Telekoma za blagdane

Hrvatski Telekom ovog Božića svim svojim korisnicima donosi prigodne darove uz koje će biti povezani i moći uživati u raznim zabavim sadržajima sa svojim najmilijima, najavili su iz kompanije

Svim korisnicima mobilnih usluga HT omogućava neograničeni Internet koji se može aktivirati već danas kroz Moj Telekom aplikaciju te ga koristiti u razdoblju od 23. prosinca 2021. do 2. siječnja 2022. za sav nacionalni promet unutar RH.

Također, svi MAXtv korisnici Hrvatskog Telekoma mogu uživati u Pickbox Now videoteci u kojoj će od 1. prosinca 2021. do 9. siječnja 2022., bez dodatne naknade, moći gledati mnoštvo vrhunskih filmova i serija. Pickbox Now će u navedenom periodu biti dostupan i svim drugim korisnicima putem MAXtv To Go usluge koju će moći aktivirati preuzimanjem vaučera u Moj Telekom aplikaciji.