Evo kako ćete vidjeti lozinke spremljene u Googleov Chrome i zaštititi ih

Uz odgovarajuće alate i nešto vještine haker se može dokopati tih lozinki i zlorabiti ih kako bi neovlašteno ušao u vaše korisničke račune online. Pogledajte kako to spriječiti

Do njega ćete doći ako kliknete sličicu s tri točke u gornjem desnom kutu browsera i odaberete Settings.Potražite kategoriju Auto-Fill i kliknite Passwords ispod nje.

Praktično je omogućiti Googleovom web pregledniku Chrome pohranu svih vaših lozinki. Ali, to ima i svoje loše strane.

Isto možete postići ako u adresnu traku preglednika unesete chrome://settings/passwords.

U oba slučaja Chrome će prikazati sve pojedinosti o logiranjima u web odredišta koje je pohranio dosad. Vidjet ćete korisničko ime za pojedino web odredište i lozinku prikrivenu točkicama.

Kliknete li na sličicu oka uz lozinku Chrome će od vas zatražiti lozinku ili PIN profila pri operativnom sustavu. Nakon što unesete taj podatak otkrit će vam lozinku.

Nedostaci Chromeovog Password Managera

Ako lozinka ili PIN za profil pri operativnom sustavu nisu postavljeni, praktično ništa ne štiti vaše lozinke pohranjene u Password Manageru. Ostavite li, primjerice, računalo negdje uključeno i nezaključano bilo tko ih može pogledati dok ste vi zabavljeni nečim drugim.

Ne postoji način kako prenijeti sve lozinke odjednom, tako da će ih se uljez vjerojatno moći dokopati tek nekolicine. Ali, izvjesno je kako mu ni ne treba više od toga. Koristite li istu lozinku za pristup više servisa hakeru će biti dovoljno pribaviti tek tu jednu.

Lozinke pohranjene u Chromeu moguće je vidjeti online. Pri vrhu stranice s postavkama Password MAnagera u Chromeu vidjet ćete rečenicu View and manage saved passwords in your Google Account. Moguće je kliknuti na riječi Google Account kako bi otvorili web odredište https://passwords.google.com.

Učinite li to, Google će vam prikazati sve pojedinosti za logiranje za svaki korisnički račun kojeg ste pohranili u Chromeu, kao i lozinke. Postoji zaštita, ali netko tko se dokopao vaše lozinke za korisnički račun pri Googleu moeže ju zaobići i doći do pohranjenih lozinki s neke druge lokacije.

Srećom, Google drži geolokacijsko praćenje uključenim po početnim postavkama pa će netko tko se pokušava logirati iz udaljene države biti označen kao sumnjiv i bit će mu zapriječen pristup. Ali, netko tko koristi istu internetsku vezu kao i vi (primjerice, javno dostupan Wi-Fi) mogao bi zaobići tu provjeru.

Kako isključiti Chrome Password Manager?

Možete obrisati sve podatke u alatu za upravljanje lozinkama i zaustaviti daljnju sinkronizaciju.

Kako biste pobrisali sve pojedinosti o logiranju na stolnom računalu kliknite sličicu s tri točkice u gornjem desnom kutu Chromea i odaberite Settings. Skrolajte do kategorije Advanced. Kliknite Clear browsing data.

Pogledate li na vrh prozora koji će se pojaviti naći ćete dvije kartice: Basic i Advanced. Kliknite Advanced. Pri dnu ovog prozora trebali biste vidjeti svoj korisnički račun pri Googleu i tekst koji vas obavještava kako će sve promjene koje napravite biti sinkronizirane sa središnjom bazom podataka.

Provjerite brišete li podatke s odgovarajućeg korisničkog računa.