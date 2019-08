Evo kako ćete promijeniti datum i sat na računalu i kako to računalo može raditi za vas automatski

Iako Windows 10 obično dobro automatski odredi u kojoj ste vremenskoj zoni i koliko je trenutno sati, ponekad može prikazati pogrešno vrijeme pa ćete morati ručno to namjestiti

Kako promijeniti sat na Windows 10



Otvorite aplikaciju Settings (kliknite na sličicu Windows u donjem lijevom dijelu taskbara i upišite Settings pa kliknite).



Pojavit će se izbornik. Kliknite Time & Language.



Ako želite da Windows automatski određuje koliko je sati, uključite Set time automatically. Isto možete ponoviti za vremensku zonu pod Set time zone automatically.



Ako želite ručno namjestiti vrijeme isključite Set time automatically i Set time zone automatically.



Kliknite Change pod Set the date and time manually.



Unesite željeno vrijeme i datum, pa kliknite Change.



Ako bi Windows trebao automatski uskladiti vrijeme i datum, ali to nije učinio, pokušajte ga uskladiti tako što ćete kliknuti na Sync now pod Synchronize your clock.