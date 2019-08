Mislite da su vam hakirali Gmail? Ovako možete provjeriti

Gmail ima nekoliko alata pomoću kojih korisnici mogu provjeriti je li njihov račun ugrožen. Evo kako te alate možete koristiti i vi

Drugi simptom čudnog ponašanja je vaš Inbox. Ako vidite hrpu spama u izlaznom kasliću (Outbox), to znači da ga hakeri koriste za svoje nečastive radnje. Ovo, naravno, nije stopostotno siguran način za hvatanje hakera u djelu, s obzirom da je relativno lako sakriti tragove brisanjem sumnjivih poruka iz Outboxa.

Gmail je jedan od najpopularnijih online klijenata za elektroničku poštu kojeg koristi velik broj korisnika diljem svijeta, što znači da su upravo ti korisnici često na meti hakera. Ako zbog nekog razloga mislite da su vam se hakeri domogli računa, evo kako to možete zasigurno potvrditi.

Što se sumnjivog ponašanja Inboxa tiče, možda ćete dobiti poruku od ljudi koji vas mole da im prestanete slati mailove ili još gore - ako dobijete potvrde za korištenje usluga koje nikad niste ni koristili. Ako vidite takvo što, postoji šansa da netko koristi vaš email što znači da je vrijeme za hitnu promjenu lozinke.

Treći simptom su informacije koje dobivate od svojih kontakata - možda su od vas dobili poruku punu čudnih poveznica - za koju niti vi ne znate.

Jedan od korisnih alata je i povijest prijava na Gmail u kojoj možete vidjeti tko se sve, kada i pomoću čega prijavio na vaš račun. Ako vidite nešto sumnjivo i apsolutno ste sigurni da to niste vi, vrijeme je da promijenite lozinku i aktivirate neki od ugrađenih sustava zaštite. Do povijesti aktivnosti dolazi se skrolanjem do samog dna Inboxa gdje se na donjem desnom dijelu nalazi informacija o vašoj prijašnjoj prijavi. Ako prikazuje vrijeme kada vi niste koristili Gmail, vaš račun je hakiran.

Konačno, ako je netko promijenio vašu lozinku, to znači da vam je otet račun.