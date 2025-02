Europski 'konj' za AI utrku: 'Ako oni propadnu, ovisit ćemo o SAD-u ili Kini'

Stotine država, tehnoloških izvršnih direktora i nevladinih organizacija okupile su se u Parizu na samitu o umjetnoj inteligenciji , a do sada se čini da je pobjednik tjedna francuski AI jednorog Mistral, jedan od najuzbudljivijih aktera na europskoj tehnološkoj sceni koji se istaknuo konceptom otvorene inovacije.

Čime se točno bavi Mistral?

Mistral je jedna od vodećih tvrtki za umjetnu inteligenciju u Europi. Zahvaljujući velikom interesu za velike jezične modele, generativnu umjetnu inteligenciju i otvoreni pristup, uspjela je prikupiti preko milijardu dolara u vrlo kratkom vremenu.

Službeno su ga u svibnju 2023. godine pokrenuli Arthur Mensch, Timothée Lacroix i Guillaume Lample, koji su prije toga radili za Googleov DeepMind i Meta Platforms. Njih trojica hvaljena su kao 'heroji koji će Europu konačno staviti na čelo tehnološkog stola'.

Brzo nakon osnivanja stigla je seed investicija vrijedna 113 milijuna američkih dolara, da bi u prosincu 2023. zatvorili rundu vrijednu 415 milijuna dolara, koju je predvodila tvrtka Andreessen Horowitz. Mistral AI je friško procijenjen na dvije milijarde dolara i imao je čak i potporu vodećeg proizvođača AI čipova Nvidije, ali i potporu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, kojeg je oduševilo obećanje tog startupa o 'suverenoj' i 'otvorenijoj' umjetnoj inteligenciji, ponosno neovisnoj o američkoj velikoj tehnologiji.

Uzbuđenje oko Mistrala u padu?

Taj se startup specijalizirao za generativnu umjetnu inteligenciju, razvijajući modele koji mogu stvarati tekstove, slike i druge oblike sadržaja. Jedan od njihovih najpoznatijih alata je Codestral, platforma za kodiranje koja koristi AI za ubrzavanje razvoja softvera. S druge strane, njihov AI asistent Le Chat Pro osmišljen je kako bi poduzećima olakšao komunikaciju s klijentima.

Međutim utjecaj Mistrala opada posljednjih mjeseci, ne samo zbog aktivnosti startupova iz drugih dijelova svijeta, nego i zbog OpenAI-jevog prikupljanja ukupno 18 milijardi dolara, a možda uskoro i dodatnih 40 milijardi, dok je Anthropic osigurao oko osam milijardi dolara. Podsjetimo, vrijednost OpenAI-ja procijenjena je na 157 milijardi dolara tijekom posljednjeg kruga financiranja u listopadu 2024., čime je postao jedna od najvrjednijih privatnih tvrtki na svijetu.

A na tržištu se pojavio još jedan igrač. Kineski konkurenti, poput DeepSeeka koji je uzdrmao tržište AI-ja, lansirali su modele otvorenih modela koji premašuju performanse Mistralovih rješenja. Uzbuđenje oko Mistrala počelo je tako opadati jer se pokazalo da se bori u držanju koraka sa svojim većim rivalima u AI utrci.

Naizgled preko noći, dotad gotovo nepoznati DeepSeek otišao je još dalje u pogledu učinkovitosti i pretekao američkim tehnološkim tvrtkama s mnogo boljim resursima, potaknuvši ogromnu tržišnu rasprodaju nekoć visoko letećih dionica AI-ja.

Na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu šef Mistrala Arthur Mensch bio je prisiljen demantirati tvrdnje da će morati prodati tvrtku kao što su to učinili mnogi drugi manji igrači. No on inzistira na tome da Mistral nije na prodaju i naznačuje da se nada da će jednog dana izaći na burzu. 'Mislimo da je ono što radimo važno raditi kao neovisna tvrtka', rekao je za FT. 'Dakle, ovo nije na stolu.'