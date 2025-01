Samsung službeno predstavio seriju Galaxy S25, u fokusu umjetna inteligencija

Što se tiče Galaxyja S25 i S25+, oni dolaze sa za nijansu svjetlijim zaslonima koji također imaju nešto manju težinu, no stvar koja ih sve objetinjuje novi je Snapdragon 8 Elite procesor u svim uređajima i u svim regijama. Pridružilo mu se 12 GB RAM-a na svim modelima, od S25 Ultra do S25 - nezavisno o zapremnini. Što se ekrana tiče, imamo istu priču kao i prošle godine - 6.8 inča na Ultri, 6.2 inča na Galaxyju S25 i 6.7 na Galaxyju S25 Plus.