Što kad zaboravite lozinku za Netflix? Ne brinite - postoji rješenje

Ako ste zbog nekog razloga izgubili zaporku za popularni streaming servis, njezin povratak je jednostavan i brz - sve što vam treba je malo vremena i internetski preglednik

Samo obratite pažnju da ćete se, nakon što upišete novu lozinku, na svim uređajima morati opet prijaviti. Za početak na stranici za prijavu pronađite opciju 'Need help'. Nakon što na to kliknete, upišite svoju email adresu i kliknite na 'Email Me'. Uskoro biste trebali dobiti poruku s poveznicom za promjenu lozinke koji ćete kliknuti i na prikazanoj internetskoj stranici upisati novu lozinku.