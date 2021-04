Elements of AI pokreće veliki natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola

Elements of AI dosad je u Hrvatskoj privukao više od 21 tisuću polaznika, a za učenike osnovnih i srednjih škola sada je pokrenuto AI School Challenge natjecanje. Nositelji projekta u Hrvatskoj su, uz pomoć CARNET-a, pokrenuli natjecanje kako bi potaknuli učenike na edukaciju o osnovama umjetne inteligencije

Za učenike koji do 13. lipnja završe Elements of AI osigurana je vrijedna nagrada - online predavanje poznatog hrvatskog inovatora, dok će 200 najbržih koji završe tečaj dobiti posebno dizajniranu Elements of AI majicu. Također, škole koje će do 1. rujna imati više od 10 učenika ili djelatnika sa završenim tečajem, bit će proglašeno AI školom i dobit će ekskluzivan certifikat ‘AI škola’, a najbolje tri škole po broju ostvarenih diploma bit će dodatno nagrađene.