Dosta vam je Trumpa, Muska i X-a? Isprobajte ove alternative

Mastadon

Decentralizirana platforma sastavljena od stotina različitih web poslužitelja koje korisnici mogu istraživati ​​na temelju svojih interesa.

Svatko može stvoriti jedan od ovih poslužitelja, dajući stranici model koji bi mogao biti poznatiji onima koji koriste stranice foruma kao što je Reddit.

Mnogi su pohvalili mogućnosti finog namještanja korisničkog iskustva. Kritičari upozoravaju kako je prekomplicirana za početnike i ljude koji nisu upućeni u tehnologiju.

Kako izbrisati korisnički račun na X-u?

Prije nego izbrišete svoj korisnički račun na X-u, prvo ga morate deaktivirati. Način kako to možete učiniti razlikuje se ovisno o tome koristite li mobilnu aplikaciju ili stolno računalo.

U oba slučaja krećete tako što ćete otvoriti Settings and Privacy. Na računalu kliknite dugme More, pa pronađite Your Account. Na dnu ovog zaslona vidjet ćete opciju Deactivate your account. Pojavit će se zaslon s objašnjenjem uvjeta deaktivacije. Ako želite nastaviti, kliknite crveno dugme Deactivate.

Vaš račun neće biti trajno izbrisan, već će ostati deaktiviran 30 dana. Tek nakon toga potpuno će nestati. Premium korisnici mogu rok od 30 dana produljiti do 12 mjeseci.

Ako želite napraviti novi račun s istim korisničkim imenom ili adresom e-pošte, morat ćete pričekati dok ne završi razdoblje deaktivacije. Čekanje možete izbjeći tako što ćete promijeniti svoje korisničko ime ili adresu e-pošte prije deaktivacije.

Ako želite preuzeti svoje podatke, morate to učiniti prije deaktivacije računa. Bit će nedostupni nakon brisanja računa, piše Independent.