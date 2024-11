Algoritmi u službi politike? X-ov sada voli dvije stvari – republikance i Muska

Algoritam u korist konzervativaca?

Studija zaključuje da je Muskova popularnost 'nadmašila opće trendove angažmana zabilježene na platformi'. Navodi se i da su i drugi konzervativno orijentirani korisnici doživjeli povećanje interakcija u istom razdoblju, iako u manjoj mjeri nego Musk.

Nije prvi put da se nagađa kako X mijenja algoritme ne bi li favorizirao svog vlasnika. Ranija izvješća, uključujući ona iz The Wall Street Journala i The Washington Posta, također su isticala da algoritmi X-a mogu sustavno promovirati desničarske sadržaje u odnosu na one liberalnog predznaka, čime se otvara pitanje političke nepristranosti i neutralnosti platforme.

Iako rezultati ukazuju na jasne promjene, istraživači su upozorili na ograničenja zbog nedostatka dostupnih podataka. Naime, platforma X ukinula je pristup svojem Akademskom API-ju, što je znatno otežalo prikupljanje podataka. Istraživači su napomenuli da, iako nisu primijetili znakove gubitka podataka, ne mogu jamčiti da su sve objave uključene u analizu.

Povezane kontroverze

Muskovo djelovanje na platformi X izaziva niz kontroverzi, od optužbi za favoriziranje određenih političkih opcija do tužbi zbog navodnog manipuliranja algoritmima za vlastitu korist. Nedavno su istraživanja pokazala da desničarski sadržaj na X-u ima veći doseg nego liberalni, što dodatno izaziva zabrinutost o neutralnosti platforme.

Dok istraživači pozivaju na veći pristup podacima za analizu, korisnici i promatrači traže odgovore na pitanje koristi li Musk svoj utjecaj za oblikovanje javnog mnijenja u vlastitu korist, te slijedi li nova era za društvene mreže. Podsjetimo, na krilima američkih izbora i uslijed odljeva korisnika s X-a profitirala je društvena mreža Bluesky.