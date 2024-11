Trenutak u vremenu ili nova era za društvene mreže? Što donosi odljev korisnika s X-a na Bluesky

Više od 700.000 - toliko je korisnika društvena mreža Bluesky dobila nakon američkih predsjedničkih izbora i pobjede Donalda Trumpa te uslijed odljeva korisnika s X-a (bivšeg Twittera) Elona Muska, kojeg je Trump izabrao za novi Odjel za učinkovitost vlade (Doge). Samo u proteklom tjednu Blueskyu se pridružilo 700.000 korisnika, uglavnom iz Sjedinjenih Američkih Država. Time je ta platforma, koju je osnovao bivši direktor Twittera Jack Dorsey, dosegla 14,5 milijuna korisnika. Utočište na Blueskyu pronašli su i brojni Hrvati

Odbjegli korisnici - od brojnih slavnih osoba do britanskog lista The Guardian - kažu da su otišli s X-a zbog 'krajnje desničarskog aktivizma, dezinformacija i govora mržnje'. No kao glavni razlog navode Muskovu potporu republikanskom kandidatu i novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a koja je kontroverznom poduzetniku donijela čelnu poziciju u Uredu za učinkovitost vlade. Tijekom američkih predsjedničkih izbora fokus tako nije bio samo na kandidatima - Kamali Harris i novoizabranom predsjedniku Donaldu Trumpu - već i na društvenim mrežama, točnije njihovoj ulozi u osiguravanju transparentnosti i točnosti informacija. Bluesky, društvena mreža koja je nedavno osigurala značajna financijska sredstva, polagala je nade u to da će se pokazati kao pouzdana alternativa platformi X.

Otkako je Musk 2022. godine kupio Twitter i preimenovao ga u X, istraživači tržišta zabilježili su da broj korisnika platforme pada te da se veći oglašivači povlače. Nije poznat točan broj korisnika, no procjenjuje se da je riječ o stotinama milijuna. Polarizacija među korisnicima društvenih mreža postaje sve je izraženija; s jedne strane zbog frustracija izazvanih promjenama na platformi X, a s druge zbog sve privlačnijeg okruženja koje nudi Bluesky. U tom se potezu, među ostalim, očitavaju sve dublje podjele u načinu na koji ljudi percipiraju slobodu govora, moderiranje sadržaja i zajedničke vrijednosti u digitalnom prostoru, a gdje je X pokazao znatne manjkavosti, pogotovo nakon Muskove javne podrške Trumpu.

Bluesky Bluesky je decentralizirana društvena aplikacija koju je osmislio bivši izvršni direktor Twittera Jack Dorsey i razvijao je usporedno s današnjim X-om. Ima korisničko sučelje nalik Twitterovom, s izborom algoritama, slobodnijim pristupom dizajnu i moderiranjem specifičnim za pojedinu zajednicu. Pokrenuta je u listopadu 2021., no tek je ove godine otvorena za javnost.

Dok je X - vođen Muskovom svesrdnom podrškom Trumpu - okupljao republikance, Bluesky je s druge strane privukao korisnike sklonije ljevici, ponajviše bivše korisnike X-a nezadovoljne njegovim novim smjerom. Istovremeno se drugi X-ov konkurent - aplikacija Threads u vlasništvu Mete - udaljila od političkih tema, čak prestavši preporučivati politički sadržaj korisnicima. A upravo je tu situaciju Bluesky uspio iskoristiti zadovoljivši potražnju za društvenom mrežom koja daje prednost raspravama o potencijalnim dezinformacijama.

X kao MAGA-in newsletter Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan kaže da je ova situacija bila očekivana, tim više što je X, nakon što ga je Musk preuzeo 2022. godine, postao svojevrsni MAGA (akronim za Make America Great Again, op.a.) newsletter koji je jednostrano promovirao Trumpovu propagandu. Dok je Threads kao pandan X-u politički neutralan - s obzirom na to da je Mark Zuckerberg odlučio ostati po strani - demokratima je preostao Bluesky, koji vodi bivši direktor Twittera Jack Dorsey. Macan smatra da tek predstoji vidjeti je li Bluesky dugoročna priča i svojevrsno utočište za demokrate nakon gubitka američkih izbora. 'Musk neće biti član vlade, on je vanjski savjetnik, što znači da može raditi što hoće. I tijekom izbora su ljudima na X-u iskakale Muskove objave, čak i kad ga niste pratili. On je jednostavno prilagodio X svojim uskim političkim interesima. X je danas svojevrsna oglasna ploča, što vrijedi i za hrvatske korisnike, najviše političare, jer tu izbjegavaju puno negativnih komentara koji bi se javljali na drugim mrežama. Na X-u je dosad bilo puno novinara, a ako se i maknu s X-a, to će već biti druga priča i prilagodba na nove okolnosti. Ako Trump oko X-a zarati s Europom, možda i političari iz EU-a, pa i naš premijer Andrej Plenković, odu negdje drugdje. Naime X baš i ne kontrolira lažne vijesti na način na koji to radi Facebook. Nakon Trumpove pobjede 2016. godine EU je zatražio da platforme uvedu fact checking, odnosno provjeravanje činjenica, te da ograniče širenje vijesti koje se pokažu netočnim. To se pokazalo praktičnim tijekom korone, iako smo uvidjeli i minuse toga sustava koji su se mogli tumačiti kao svojevrsna cenzura. A upravo se Musk bori protiv te lijeve woke cenzure, pa mislim da ćemo na ovu temu još razgovarati. Tema se tek otvara i neće nam biti dosadno', zaključuje Macan.

Je li Bluesky samo moment u vremenu ili može dugoročno konkurirati X-u? Maro Alavanja iz Narativ komunikacija kaže da današnja dinamika između X-a i Blueskya podsjeća na digitalni dvoboj - X privlači one koji žele bez ograničenja izreći sve što misle, a Bluesky okuplja one koji žele izbjeći galamu ekstremizma i botova. 'Bluesky postaje sigurno sklonište za one koji cijene moderaciju i traže prostor za konstruktivni dijalog dok je X često arena u kojoj everything goes', kaže Alavanja. Nakon izbora Bluesky je doživio velik priljev korisnika, s milijunima novih prijava diljem svijeta u vrlo kratkom roku. Taj rast je izravan odgovor na X-ovu toleranciju dezinformacija i govora mržnje, kaže Alavanja. 'Mnogi, uključujući Hrvate, žele platformu koja ih ne prisiljava da filtriraju more propagande, već im nudi oazu za istinsku razmjenu mišljenja. Ostaje pitanje je li Bluesky samo moment u vremenu ili pravi trend koji dugoročno može konkurirati X-u', napominje naš sugovornik. Decentralizirana struktura Blueskya daje korisnicima kontrolu nad time što prate i s kim komuniciraju, a prilagodljivi filtri ključni su za zaštitu od neželjenog sadržaja. Međutim decentralizacija i filtriranje daju korisnicima veću autonomiju, ali zahtijevaju i resurse za održavanje dosljedne politike moderacije, napominje Alavanja. 'Da bi zadržao reputaciju mirnog kutka, Bluesky će morati ulagati u kvalitetnu moderaciju i tehnologiju koja će zadržati taj smjer, a ne samo gušiti sadržaj kad stvari postanu neugodne. Težak je to zadatak', kaže naš sugovornik.

