Dosjetili se: Mladi se protiv stresa bore otvaranjem više računa na Instagramu

Sve češće korisnici Instagrama otvaraju barem tri računa: poslovni, obični i lažni. Na taj način filtriraju informacije i manje brinu oko toga hoće li netko vidjeti i ono što ne bi trebao

Aynour je dizajnerica interijera pa svoj profesionalni Instagram profil koristi da na njemu predstavi svoje radove; on joj služi kao svojevrsni internetski potfolio. Njezin glavni profil je mjesto na kojem postavlja 'cool stvari', ma kakve one bile. No to svakako nije platforma za potpuno opuštanje i više je nalik pažljivo cenzuriranoj verziji stvarnog života.

Račun za apsurde i zabavu

Za to postoji finsta, koju Aynour opisuje kao 'Instagram kakav bi doista trebao biti'. Taj je račun rezerviran za apsurdnosti, memeove i zabavu.

'Imam 20 ljudi na svojoj finsti', kaže Aynour. 'To su odreda bliski prijatelji s kojima mogu podijeliti blesave stvari.'