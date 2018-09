Donacijski program započeo edukacijom više od 50 mentora mladih STEM-ovaca diljem Hrvatske

Donacijskim programom Generacija Next Hrvatski Telekom ove godine sa 900.000 kuna podržava razvoj projekata koji uključuju primjenu znanja iz STEM područja. Edukacijom mentora započinje praktična faza programa Generacija Next, u kojoj će se do kraja školske godine realizirati 39 projekata odabranih od stručnog žirija

Mentori projekata steći će nova znanja o upotrebi IoT tehnologije kroz najsuvremeniju edukacijsku platformu Arduino. Prvom u nizu radionica za mentorepod nazivom Start Smart with IoT jučer je u Zagrebu započela praktična faza ovogodišnjeg donacijskog programa Generacije Next, kojim Hrvatski Telekom potiče mlade i čitavo društvo na usvajanje novih znanja i realizaciju praktičnih projekata iz STEM područja. Radionice su namijenjene za više od 50 mentora projekata koje je stručni žiri programa Generacija Next odabrao u srpnju na temelju pristiglih prijava iz svih krajeva Hrvatske. Mentori će na radionicama steći dublji uvid u primjenu tehnologije interneta stvari (IoT) kroz najsuvremeniju edukacijsku platformu Arduino, što će im omogućiti kvalitetniju realizaciju prijavljenih projekata i strukturiranu edukaciju mladih koji će kroz ovu školsku godinu realizirati projekte. Edukacije za mentore se ovog tjedna, osim u Zagrebu, održavaju u Rijeci, Puli, Daruvaru i Osijeku i to u Politehnici Pula Visokoj tehničko-poslovnoj školi, riječkom Centru tehničke kulture, daruvarskoj Tehničkoj školi i osječkoj Osnovnoj školi Franje Krežme.

Ovogodišnji donacijski program Generacija Next tražio je najbolje projekte iz dvije kategorije - Digitalne inovacije uz IoT i Istraživački znanstveni projekti. U kategoriji Digitalne inovacije uz IoT stručni žiri odabrao je 39 projekata, koji imaju perspektivu primjene u obrazovanju, zdravstvu, prometu i području šire društvene odgovornosti. U kategoriji Istraživački znanstveni projekti odabrano je pet projekata.