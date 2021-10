Domaći tehnološki startup koji razvija softver MobilityONE, lansirao Funderbeam kampanju s ciljem prikupljanja do 500.000 eura

Za razvoj svoje aplikacije MobilityONE tvrtka Make IT Easy je u suradnji sa Zagrebačkom burzom lansirala kampanju preko Funderbeam platforme za startup kompanije te mala i srednja poduzeća

Marko Linke vjeruje da primjenom dugogodišnjih iskustava i znanja okupljenog tima stručnjaka koji razvija MobilityONE, inovativna SaaS platforma za upravljanje voznim parkovima i flotni management te mobilnost budućnosti može izaći na globalno tržište.

'Sve tvrtke koje posjeduju svoja vozila mogu značajno unaprijediti kontrolu i upravljanje voznim parkom. Naše rješenje je već dokazano kod trenutnih klijenata. No ono što želimo, osim prebacivanja postojećeg rješenja u cloud, je ponuditi software za buduća rješenja iz segmenta mobilnosti, dakle autonomnu vožnju, car sharing i slično. Tržišni potencijal je golem. Rješenja se tek traže, a automobilska industrija je jedna od najvećih prema ulaganjima u istraživanje i razvoj, sa preko 100 milijardi eura investicije godišnje, od čega većina otpada upravo na software i budućnost mobilnosti. Naša je ideja napraviti inovativnu platformu u cloudu te izaći na globalno tržište. A vjerujemo da će nam se u već slijedećoj rundi priključiti institucionalni investitori', kaže Linke, vodeći investitor u MobilityONE.

Tržišni potencijal i usmjeravanje razvoja

'Izlazak naše kompanije na burzu, ne u klasičnom smislu već prikupljanjem kapitala putem platforme Funderbeam, događaj je koji će usmjeriti naš budući razvoj pružanjem financijske poluge. Svjesni smo globalne konkurencije, ali svojim rješenjem nudimo ono što drugih 20-30 ozbiljnih konkurenata nema, a to je pružanje svih podataka za upravljanje voznim parkom krajnjim korisnicima. Tržište na koje ciljamo vrijedno je danas tri milijarde dolara, a do 2030. će se prema procjenama povećati i do deset puta. U prvoj fazi ideja je testirati rješenje s lokalnim kompanijama na što ćemo se usmjeriti u 2022. godini, a potom fokus usmjeravamo na zapadnoeuropsko i američko tržište. Voljeli bismo zaigrati utakmicu u SAD-u. Vidjet ćemo kuda će nas odvesti razvoj, sve su mogućnosti otvorene. Možda nas prepozna neki svjetski provider', rekao je prilikom pokretanja kampanje predsjednik Uprave Make IT Easya Mladen Herceg.

Specifičnosti MobilityONEa

'MobilityONE aplikacija omogućava efikasno upravljanje voznim parkom, poput jednostavnog prikaza nužnih zahvata po svakom vozilu do budžetiranja troškova, a u budućnosti je naglasak na povezivosti. Bit je da upravljanje bude jednostavno i efikasno, a ne stihijski. Uzmite, primjerice, vozni park od 500 automobila i koliki je to izazov za nekoliko zaposlenika, od toga gdje stoji koji papir i koji je idući korak po svakom vozilu. Naš softver u tome pomaže: jednostavno sučelje omogućuje efikasno upravljanje svakodnevnim aktivnostima, od plana budžeta do sustava izvještavanja, a nudi se 20-ak različitih izvještaja. Ne želimo softver da ga mjesecima implementiramo sa IT odjelima klijenata već želimo ponuditi ‘plug-and-play’ proizvod u koji će korisnik unijeti podatke o vozilima te ga odmah krenuti jednostavno koristiti. Ovom investicijom želimo postići povezivost; povezivanje s aplikacijom za vozače i sa samim vozilima', pojašnjava detalje Marko Stojaković, izvršni direktor tvrtke zadužen za prihode.