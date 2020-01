Disney+ u Europu dolazi tjedan dana ranije

Usluga će u startu biti dostupna u ograničenom broju zemalja

do 2030.

Walt Disney Company nije objasnio razlog ranijeg dolaska, no The Next Web se nada da će proći glađe od onog u SAD-u tijekom kojeg je sustav pretrpio hrpu tehničkih poteškoća.

Ograničena distribucija

Također vrijedi naglasiti da usluga neće biti dostupna svugdje. Trenutno privilegirani teritoriji su države s većom platežnom moći: Engleska, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Austrija, Švicarska i Nizozemska. U drugom valu usluga bi trebala postati dostupna u još nekoliko država: Belgiji, Portugalu i nordijskim zemljama.

Glavni Disneyjev adut, barem što se ponude serija tiče, je strašno popularni The Mandalorian (također poznat kao 'Ona serija sa bebom Yodom'), a pridružen mu je opširni katalog dosad izdanih Disneyjevih filmova i serija (uz koje su u odrastale čitave generacije Amerikanaca).

Disney nije objavio planove za distribuciju usluge u Hrvatskoj.