Digitalna nekromancija: Je li razgovor s mrtvima pomoću AI-ja opasan?

Rasprave o digitalnoj nekromanciji potaknute su 2010-ih napretkom videoprojekcije (tehnologija deep fake), što je dovelo do svojevrsnog oživljavanja Brucea Leeja, Michaela Jacksona i Tupaca Shakura. To je također dovelo do posthumnih filmskih pojavljivanja Carrie Fisher i Petera Cushinga.

U početku u vlasništvu velikih filmskih i glazbenih produkcijskih kompanija, pojava generativne umjetne inteligencije proširila je pristup tehnologijama korištenima za reanimaciju ovih i drugih zvijezda.