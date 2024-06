Deset proizvođača videoigara predstavit će svoje projekte na Zagreb GameDev Meetupu

Predstavit će se videoigre 'Bumbarov Let', Interfilm produkcija (glavni autori: Marko Hrenović i Ivan Turković-Krnjak), 'Bura: The Way the Wind Blows', Tiny Meow studio (glavna autorica: Rea Budić), 'Dream Glitcher', Compact Worlds (glavni autor: Marko Banjac), 'Ghost Painter', Studio Spektar (glavni autor: Sven Nemet).

Tu su i 'Moopies', Stegris (glavna autorica: Mateja Vedrina), 'Odraz', Misfit Village (glavni autor: Mladen Bošnjak), 'Path of view', Siva (glavna autorica: Vanja Čulek), 'Shooting Range and Ice Cream', Pulsar produkcija (glavni autor: Boris Vuković), 'The Book of Grando', Red Martyr Entertainment (glavni autor: Marko Tominić) i 'All Living Things', Moxo (glavni autor: Filip Ugrin).

Susret je otvoren za javnost i ulaz je slobodan.