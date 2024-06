Bliži se Summer Game Fest: Kad počinje, što očekivati i gdje gledati

Od 7. lipnja do 10. lipnja, čeka nas niz SGF događaja koji će istaknuti desetke igara. Sve velike najave prenosit će se uživo kako biste ih mogli gledati kod kuće. Za one od vas koji će izdaleka uživati ​​u svečanostima, evo kratkih informacija o tome kako gledati Summer Game Fest 2024. i što očekivati.

Kako gledati: YouTube i Twitch

Summer Game Fest službeno počinje 7. lipnja u 23:00. Organizator i domaćin SGF-a Geoff Keighley pokušao je ublažiti očekivanja rekavši da će većina onoga što će biti prikazano ove godine biti nove informacije o prethodno najavljenim igrama.

Potvrdio je da će Monster Hunter Wilds, Kingdom Come 2: Deliverance i Metaphor: Refantazio (fantasy JRPG od tima koji stoji iza Persone) dobiti malo medijskog prostora. Šuška se i o službenom datumu izlaska za besplatnu co-op pucačinu The First Descendant, a bit će priče i o Dragon Ball: Sparking! Zero, kao i pogledu na animiranu seriju Among Us.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Kingdom Hearts IV, The Wolf Among Us 2 i Ken Levineov definitivno-ne-BioShock nastavak BioShock Judas neće biti predstavljen. Bit će nekih svježih otkrića, no kao i organizator događaja predlažemo da očekivanja za neke spektakularnije objave spustite na minimum.