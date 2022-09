Danas se i bez ispucanog metka može onesposobiti neprijatelja: Doznali smo kako izgleda cyber trening po izraelskom receptu i zašto je važan

'Gotovo svatko je barem čuo za kibernetičku sigurnost i njenu važnost. No ponašanje većine zaposlenih u javnom i privatnom sektoru, kao i značajnog dijela stanovništva, odudara od nekih osnovnih načela sigurnosti u cyber svijetu. Veliki je problem to što uopće nismo svjesni koliko malo znamo', ističe Zoran Kežman, izvršni direktor novootvorenog Span centra kibernetičke sigurnosti, kojim su Hrvatska i regija dobile (prijeko potreban) centar izvrsnosti za razmjenu znanja i iskustava na području kibernetičke sigurnosti

Više od 80 posto svih uspješnih napada rezultat je ljudske greške ili nepoduzimanja odgovarajućih poteza. Upravo zato je edukacija kritična, jer će pripravnost i uvježbanost svake osobe u organizaciji biti presudne za to hoće li netko biti najslabija karika ili najjači stup obrane od kibernetičkih prijetnji', kaže Kežman. Kako bi adresirali tu nestašicu i slabosti, odlučili su se za pokretanje centra , a od same ideje do realizacije prošlo je manje od godinu dana.

'Dug niz godina Span pomaže velikim svjetskim tvrtkama i organizacijama u podizanju otpornosti na kibernetičke prijetnje konzaltingom i implementacijom naprednih tehnoloških rješenja. Isto tako, pomogli smo mnogima u rješavanju vrlo zahtjevnih sigurnosnih incidenata. No ljudski faktor je bio i ostao najkritičnija komponenta, jer u tom području kronično nedostaje stručnjaka, ali i svijesti i poznavanja osnovnih načela kibernetičke sigurnosti netehničkog osoblja.

Pokrenuli su ga s izraelskom tvrtkom Cybergym , a koja ima više od deset godina iskustva u izvođenju treninga i pružanju rješenja na tom području. Cybergymovi stručnjaci sudjelovat će u treninzima u formi takozvanog crvenog tima , onog koji izvodi stvarne napade uživo, na stvarnoj IT infrastrukturi i u realnom vremenu. Cilj je tog partnerstva stvoriti dodatne stručnjake te generalno podići nivo znanja i vještina iz kibernetičke sigurnosti i kod ljudi koji nemaju prethodno tehničko predznanje.

Osim treninzima, razmjenu znanja i iskustava ostvarit će organizacijom webinara, stručnih konferencija i skupova te pozivanjem renomiranih svjetskih stručnjaka kako bi pomogli u podizanju svijesti i stjecanju odgovarajućih znanja i vještina iz područja kibernetičke sigurnosti.

Kežman ističe da na nivou Europske unije ne postoje jasna mjerila ni ujednačena istraživanja koja bi pokazala gdje su sve slabosti tvrtki na tom području i koliko su one velike. Stoga ističe da je potreba za poznavanjem i pridržavanjem osnovnih načela kibernetičke sigurnosti sve veća i sve urgentnija zbog sve veće ovisnosti o informatičkoj i komunikacijskoj tehnologiji u mnogobrojnim aspektima našeg društva.

'Slično je i s ulaganjima. Samo manji dio tvrtki i organizacija ulaže u potrebne tehnologije, u procese i u znanja ljudi kojima podižu razinu svoje otpornosti na kibernetičke prijetnje, a znatno je veći broj onih koje tome ne polažu dovoljnu pozornost, kao da se radi o problemu koji se događa nekom drugom i negdje drugdje', naglašava Kežman.

Dvije ključne karakteristike treninga

Treninzi će se održavati u samom centru, a Kežman je izdvojio njihove dvije ključne karakteristike. Prva je ta da su strukturirani i prilagođeni za svaki pojedini profil zaposlenika u organizaciji, počevši od menadžmenta, preko općih zaposlenika bez nekog tehničkog predznanja, do IT specijalista i osoblja koje se bavi kibernetičkom sigurnošću u organizaciji. 'To će pomoći da svaka osoba bude osposobljena na odgovarajući način kako bi cijela organizacija bila sigurnija', kaže direktor.

Druga bitna karakteristika treninga ta je da na njima dominira praktična komponenta u odnosu na onu teorijsku. Kežman kaže da je osnovna ideja da polaznici steknu praktična znanja i vještine te da ih mogu primijeniti odmah po povratku s treninga u svojim organizacijama. Ta praktična komponenta manifestira se kroz razne vježbe, kao što je naprimjer analiza računala zaraženog malicioznim kodom, te kroz izloženost stvarnim kibernetičkim napadima koji se događaju uživo, pri čemu polaznici uče o različitim kibernetičkim prijetnjama i kako se obraniti od njih. Duljina treninga razlikuje se ovisno o profilu polaznika i temama, a kreće se od jednodnevnih do onih koji se protežu i na osam do deset tjedana. Treninzi su otvoreni za sve, no najveći interes vjerojatno će pokazati tvrtke i organizacije iz privatnog i javnog sektora.