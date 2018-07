Da nije bilo Muppeta, Google možda ne bi kupio YouTube

Susan Wojcicki nagovorila je Larryja Pagea, Sergeya Brina i Googleov nadzorni odbor na kupovinu YouTubea. Sve je počelo s ljubičastim Muppetom koji je pjevao besmislenu pjesmu

U to je počela vjerovati 2005. godine, mjesec dana prije no što je YouTube pokrenut. Google je taman bio pokrenuo vlastito web odredište za dijeljenje videa Google Videos.

Skoro deset godina prije no što je postala druga glavna izvršna direktorica YouTubea Susan Wojcicki sjedila je na sastanku Googleovog nadzornog odbora i odgovarala na pitanja o tome zašto ta platforma za dijeljenje video zapisa vrijedi više od milijarde američkih dolara.

Wojcicki, šesnaesta osoba po redu zaposlena u Googleu i prva šefica marketinga te tvrtke, postavila je prvi video za korisnike. U njemu je ljubičasta lutka, jedan od Muppeta, pjevala neku besmislenu pjesmu.

Sergey Brin i Wojcicki nisu bili sigurni što da misle o tome. No, njena djeca su vičući zatražila da im pusti video ponovno. Lampica joj se upalila, a moć sadržaja kojeg stvaraju korisnici za globalnu distribuciju postala jasnom. Uvidjela je kako bi taj sadržaj mogao potaknuti emocije koje bi ljude mogle nagnati na povratak platformi iznova i iznova.

Dobra procjena

U mjesecima koji su uslijedili korisnički video zapisi na YouTubeu u pravilu su ostvarivali bolje rezultate nego bilo koji profesionalni. Ali, takav sadržaj nije bio odmah dostupan korisnicima platforme Google Videos, bar ne na način na koji su bili na YouTubeu.

U Googleu su to popravili, no ne prije no što je YouTube uspio uhvatiti značajan tržišni udio. Srećom po Google, YouTubeu je manjkalo resursa kojima bi udovoljili rastućoj potražnji.

Wojcicki je shvatila kako će YouTube morati potražiti kupca i u tome vidjela priliku za spajanje dvije platforme. Napravila je izračun kako bi opravdala kupovinu vrijednu 1,65 milijardi američkih dolara te ga upotrijebila kako bi Pagea i Brina nagovorila na akviziciju.

Pozvali su ju na sastanak nadzornog odbora kojem je kupovina bila tema u zadnji tren. Odgovorila je na puno pitanja. Iako su članovi odbora njene projekcije rasta smatrali ambicioznima, na kraju je dobila zeleno svjetlo za preuzimanje YouTubea.

Deset godina kasnije YouTube je dosegnuo milijardu pregledanih sati videa dnevno. Banka Morgan Stanley danas vrijednost te platforme procjenjuje na 160 milijardi američkih dolara, piše Business Insider.