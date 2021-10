Cure neugodni detalji o ponašanju Billa Gatesa: 'Ako ti je neugodno, pravi se da se ništa nije dogodilo'

Bill Gates je, premda voli držati javni imidž pozitivne i promišljene osobe, većinu karijere proveo u širokom dijapazonu devijantnog ponašanja na poslu - od udvaranja kolegicama do doslovnog maltretiranja kolega slanjem uvredljivih emailova u gluho doba noći

Bill Gates, jedan od najistaknutijih tehno mogula današnjice poznat je po mnogočemu. Pored stvaranja javnog imidža dobrog duha tehno industrije, bivši šef Microsofta bavi se svime od investicija do vođenja vlastitog bloga za knjigoljupce. Nakon kraha 27-godišnjeg braka sa suprugom Melindom French Gates, Gatesov imidž je postupno počeo tonuti, no nedavno je zadobio još jedan udarac u vidu otkrivenih poruka ženskom osoblju Microsofta koje se, u najbolju ruku, danas može prozvati seksualnim uznemiravanjem.

Ovo, doduše, nije ništa novog. Gates u brojnim tehnološkim krugovima, pogotovo onima u kojima ima njegovih suvremenika, ima reputaciju vrlo upitne poslovne etike. Podsjetimo, 2018. Melinda Gates nije bila zadovoljna suprugovom reakcijom na optužbe vezane uz zlostavljanje njegovog financijskog menadžera. Nakon što je Bill Gates odlučio u tajnosti riješiti ovaj problem, Melinda Gates je inzistirala na vanjskoj istrazi. Menadžer Michael Larson zadržao je svoj posao.

No kako stvari stoje, odnos prema kolegama bio je samo od jedan od problematičnih aspekata Gatesove radne etike. Gates je na nekoliko navrata zavodio žene koje su radile s njim na poslu - bilo to u Microsoftu ili Bill and Melinda Gates Foundationu, kažu ljudi direktno vezani sa spomenutim radnim sredinama, naglašava New York Times.

2019. je tako upravni odbor Microsofta (čiji je član sam Gates) otvorio istragu u jedan od tih slučajeva nakon što je, citiramo, 'Gates 2000. pokušao započeti intimni odnos sa zaposlenicom'. Iduće godine Gates je odstupio iz odbora nakon što je cijela priča završila u medijima poput Wall Street Journala.