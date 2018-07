Combis osigurao Unify Authorised Partner status i ojačao portfelj namijenjen zdravstvu

Vodeći pružatelj IT usluga u Hrvatskoj ostvario je formalno priznanje stručnosti i kompetencija u području rješenja i usluga za zdravstvo tvrtke Unify

Vodeći pružatelj IT usluga u Hrvatskoj COMBIS napravio je iskorak u području pametnih rješenja za zdravstvo kroz partnerstvo s kompanijom Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Postizanjem Unify Authorised Partner statusa, Combis je postao prvi partner tvrtke Unify za HiMed (Healthcare Communications) rješenja u Hrvatskoj.