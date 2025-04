Milijuni ljudi diljem svijeta svakodnevno koriste ChatGPT, a pritom često u šali ponavljaju: 'Uvijek mu kod upita napišem 'molim te' i 'hvala' kako bi me poštedio kad jednog dana roboti zavladaju svijetom'. Hoće li zavladati svijetom - to još ne znamo - no sada (barem donekle) znamo da je cijena ljubaznosti prema ChatGPT-ju - pozamašna. Prema riječima izvršnog direktora OpenAI-a Sama Altmana, ona se mjeri u desecima milijuna dolara