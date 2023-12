ChatGPT slavi prvi rođendan: Kako je promijenio naše živote i što slijedi

Njegova matična tvrtka - OpenAI - proživjela je pravu dramu u proteklih gotovo dva tjedna, od naprasne smjene izvršnog direktora Sama Altmana do njegova povratka na čelo tvrtke čiji je suosnivač . Jedno je sigurno: u godinu dana ChatGPT je definitivno promijenio naše živote.

A onda je 30. studenog prošle godine startup pod nazivom OpenAI lansirao eksperimentalni chatbot nazvan ChatGPT i, naizgled preko noći, korisniku prilagođena generativna AI tehnologija zadivila je svijet. OpenAI-jev chatbot oduševio je javnost sposobnošću vođenja razgovora koji zvuče 'ljudski', pisanjem e-poruka i eseja te odgovaranjem na složene upite.

U samo dva mjeseca ChatGPT je postao najbrže rastuća potrošačka aplikacija u povijesti, a procjenjuje se da je dosegla 100 milijuna aktivnih korisnika do siječnja. To je potaknulo AI utrku među tvrtkama, kao i nadmetanje za najbolje talente za umjetnu inteligenciju. Doduše, sve dok to nije uzrokovalo pravu dramu.

'Svijet se probudio uz AI revoluciju'

Godinu dana od javnog izdanja ChatGPT-ja, pomama za umjetnom inteligencijom još uvijek je na vrhuncu i tehnološki divovi ulažu milijarde u tu tehnologiju, države gomilaju čipove potrebne za buduće AI ambicije, a o obećanjima i zamkama generativne umjetne inteligencije još uvijek se žustro raspravlja diljem svijeta.

Jeff Clune, profesor informatike na Sveučilištu British Columbia i bivši voditelj istraživanja u OpenAI-ju, ukazao je na to da je ChatGPT milijunima ljudi već olakšao živote na male i jedinstvene načine - poput pomaganja strancima da na engleskom jeziku, koji im nije materinski, napišu propratno pismo za prijavu za posao, ili pak pomoći osobi s određenim prehrambenim ograničenjima u planiranju obroka. No Clune dodaje da puni učinak temeljne tehnologije tog alata na društvo još nije ni počeo dosezati vrhunac.

'Mnogi se ljudi pogrešno usredotočuju na trenutne, naizgled magične mogućnosti umjetne inteligencije, bez odgovarajućeg promatranja stope poboljšanja tijekom vremena. Stvari se nastavljaju eksponencijalno poboljšavati', rekao je Clune za CNN. 'Ono što umjetna inteligencija sada može samo je početak.'