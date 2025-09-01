Plenković: 'Izrael treba 'privoljeti' da promijeni stav prema rješenju dviju država'

Plenković je kasnije komentirao da takvim potezima 'jako teško' doći do mira između Palestine i Izraela te da ne vjeruje da je Izrael u ovom trenutku spreman na rješenje o dvije države.

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar ranije u ponedjeljak pozvala je Hrvatsku da prizna Palestinu, naglašavajući da se rješenje s dvije države ne može zagovarati ako se ne priznaju obje strane.

'Zato i smatram da treba kreirati atmosferu kojom će se privoljeti izraelska vlada da promijeni liniju koju ima trenutno, to je cijela poanta', rekao je u izjavi novinarima na Bledu. Ponovio je da Hrvatska osuđuje teroristički napad Hamasa 7. listopada 2023. u kojem je ubijeno i 1200 ljudi, ali i stradanje civilnih žrtava tijekom izraelskih akcija u Gazi.

'Tamo je zasad poginulo 62 tisuća ljudi, što je apsolutno enorman, nevjerojatan broj žrtava', istaknuo je. Niz država, među njima Francuska, Australija i Velika Britanija, najavio je da će na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda priznati Palestinu.

Stav hrvatske vlade je da se prije priznanja mora postići dugoročno održivo političko rješenje s dvije države i osnaživanje onih političkih aktera koji su 'demokratski, kredibilni i mogu držati funkcionalnu vlast', rekao je ranije Plenković. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, pak, snažno zagovara hrvatsko priznanje Palestine i prošli je tjedan pozvao vladu da pokrene taj postupak u Saboru.