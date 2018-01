Bivši mentor Marku Zuckerbergu: 'Mreža ti je postala toksična'

Roger McNamee, čovjek koji je u Facebook investirao još u ranim danima kompanije proveo je cijeli tjedan napadajući šefa društvene mreže Marka Zuckerberga zbog uloge njegove kompanije u širenju lažnih vijesti tijekom predsjedničkih izbora

Roger McNamee, rani investitor Facebooka i nekadašnji mentor Marka Zuckerberga prošli je tjedan proveo oštro osuđujući poznatu mrežu zbog nanošenja štete korisnicima i širenja lažnih vijesti.

McNamee je tijekom prošloga tjedna napisao brojne članke objavljene u The Washington Monthlyju, The Washington Postu, kao i The Guardianu. U svakom od njih optužuje Facebook zbog namjernog ignoriranja 'loših utjecaja' koji manipuliraju platformom.

Oštre optužbe

McNamee ide toliko daleko da smatra kako bi Zuckerberg trebao odgovarati pred američkim kongresom gdje bi opravdao Facebookovo 'odbijanje preuzimanja odgovornosti' zbog nanošenja štete korisnicima. On naglašava kako je na Facebooku označio dezinformacije vezane uz predsjedničke izbore još u ranoj 2017. te kako tvrtka niti stranica njegovu zabrinutost nisu shvatili ozbiljno.

'Platformu je zlorabio velik broj negativno usmjerenih skupina poput ekstremista, no vrh Facebooka kategorički je za to odbijao odgovornost' piše McNamee. 'Korisnici Facebooka možda se neće uvijek s time složiti, no brend kao takav vrlo bi lako mogao postati toksičan.'