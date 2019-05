Bivši FER-ovci poručili studentima: 'Vi ste generacija koja će razvijati 5G, za vas nema granica'

Kako je to biti FER-ovka u menadžmentu velike telekomunikacijske kompanije, što je sve potrebno da se telekom sustav prilagodi ubrzanim promjenama i što nam donosi 5G revolucija bila su neka od pitanja koja su u Sivu vijećnicu Fakulteta elektronike i računarstva u Zagrebu privukla studente na ovogodišnji HTDays na FER-u

'Imate dobre temelje za napraviti čudo'

'Današnje generacije imaju veću samosvijest, ali su opterećene time što stalno gledaju tuđe uspjehe. To je veliki uteg jer pred njih stavlja velika očekivanja. No FER je super fakultet i daje vam sjajnu podlogu. Vi ste danas u boljoj poziciji što se tiče znanja i mogućnosti učenja. Nude vam se mogućnosti koje ja nisam imala, od Erasmusa do međunarodnih projekata. Iskoristite ih da se ne bi poslije kajali zašto niste učili i bolje se povezali kad ste bili studenti', rekla je Ana i poručila ferovcima: 'Imate dobre temelje da napravite čudo!'

'Kakav internet želite', upitao je ferovce Goran Car, direktor HT-ovog Sektora za jezgrenu mrežu i servisne platforme. 'Brz, kvalitetan i jeftin', nabrojali su studenti da bi ubrzo saznali kako je to lako reći, ali nimalo lako napraviti.