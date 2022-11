Borci protiv virusa, robotski radnici i upravljanje tenkovima iz virtualne stvarnosti: Ovo su tvrtke među kojima se kriju novi jednorozi

Premda je naša regija slovila kao bazen mladih i povoljnih IT stručnjaka koje stranci rado outsourcaju, priča se prokrenula i sada je Hrvatska sa svojim susjedima na vrhu svjetske startup scene. To među ostalim potvrđuje i rekordan rast i pojava scaleup uspješnica kao što su prvi hrvatski jednorog i IT div Infobip, proizvođač automobila Bugatti-Rimac te drugi jednorozi. No što je sa startupima koji imaju potencijal da dosegnu vrijednost od više od milijarde dolara u regiji?

Specijalizirani portal Sifted je sastavio listu devet najperspektivnijih tvrtki iz regije koje su privukle značajan kapital od nekih od najpoznatijih svjetskih investitora. Popisali su tvrtke čija se vrijednost ili procjenjuje na više od 100 milijuna eura ili imaju rast od tri do pet puta godišnje u broju korisnika ili prihoda. Javno dostupne informacije iz izvora kao što su App Annie i Crunchbase korištene su gdje je to bilo moguće, a u drugim slučajevima Sifted je izravno pitao tvrtke.

Photomath Tvrtka Photomath, tvorac istoimene najpopularnije aplikacije za učenje matematike u svijetu s više od 320 milijuna preuzimanja, osigurala je prošle godine 23 milijuna dolara za financiranje, pod vodstvom investitora Menlo Ventures, a uz sudjelovanje GSV Ventures, Learn Capital, Cherubic Ventures i Goodwater Capital. Za zadatak napisan ručno ili računalno, aplikacija Photomath koristi računalni vid i strojno učenje kako bi prepoznala i riješila sve od osnovnih aritmetičkih pa do složenijih zadataka diferencijalnog i integralnog računa. Dugujemo je njezinom začetniku inovatoru Damiru Sabolu, zaduženom za dovođenje interneta u Hrvatsku koji je već ranije istaknuo 'da Photomath transformira način učenja matematike te pomaže u savladavanju zapreka povezanih s instrukcijama i učenjem na daljinu'. Gideon Gideon je hrvatska tvrtka tvrtka za robotiku i rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji. Glavni proizvodi tvrtke su Casey, rješenje za automatizaciju i optimizaciju pripreme narudžbi u distributivnim centrima, te Trey, autonomni viličar koji upravlja operacijama utovara i istovara kamiona.

Novo rješenje pomaže tvrtkama ublažiti nedostatak radne snage i izazove koje donosi snažan rast e-trgovine. Upravo je uspon e-trgovine jasan pokazatelj da je korištenje novih tehnologija za automatizaciju ključ održivog rasta. Naime, e-trgovina stvara dodatne pritiske na poslovanje jer je radno intenzivnija i intenzivira promjene očekivanja kod kupaca, primjerice, kad je riječ o rokovima dostave. Najnovije prognoze analitičara pritom ukazuju na snažan nastavak rasta e-trgovine na globalnoj razini – za čak 50 posto na 7,4 bilijuna dolara do 2025., pokazuju podaci koje prenosi Statista. Tvrtku podupiru Koch Disruptive Technologies i Deutsche Bahn Digital Ventures. Dosad su prikupili 37,5 milijuna dolara investicija, a u Zagrebu su tvrtku osnovali Matija Kopić, Josip Ćesić, Kruno Stražanac i Edin Kočo.

Orqa U samo pet godina, koliko postoji, osječka tvrtka Orqa u nekoliko je navrata potvrdila status tvorca najboljih videonaočala za upravljanje dronovima na svijetu koje su, samo godinu nakon što je tvrtka osnovana, 2019., prodane u više od 50 zemalja u nekoliko tisuća komada. Orqine investitore uključuju mađarski DayOne Capital i brojni poznati 'anđeli investitori', a prikupili su 1,7 milijuna eura investicija. Njihova se vrijednost ranije procjenjivala na više od 100 milijuna kuna. Još jedna važna inicijativa čiji je Orqa dio je Defensphere, estonsko-hrvatski startup koji izrađuje rješenja na tržištu obrambenih tehnologija. Početkom 2021. s estonskim partnerima osnovali su startup koji razvija napredna rješenja u području 'situacijske svijesti za oklopna vozila'. U toj su specifičnoj niši debitirali sustavom Vegvisir, namijenjenom oklopnim vozilima, čijoj posadi omogućuju vidljivost bojišnice bez izlaska posade iz vozila kako bi provjerila okruženje. To je prvi sustav namijenjen oklopnim vozilima koji bi za vizualizaciju koristio FPV videonaočale. Krajem travnja ove godine Orqa je (ponovno) potvrdila status svjetskog lidera u području razvoja tehnologije pogleda iz prvog lica (FPV) stjecanjem 100 posto udjela u švicarskom ImmersionRC-u, čime je došlo do jedne od najvažnijih poslovnih akvizicija u industriji FPV dronova. Za tportal su rekli da će sljedeće godine na tržištu predstaviti svoj prvi dron.

Tenderly Beogradski Tenderly je blockchain platforma za praćenje u stvarnom vremenu, upozoravanje, otklanjanje pogrešaka i simulaciju pametnih ugovora na Ethereumu. Tim se prvotno upoznao dok je radio u MVP Workshopu, regionalnoj organizaciji za razvoj kripto i Web3. Tvrtka je osnovana 2019. godine i od tada je narasla u globalni tim s više od 60 zaposlenika. Tvrtka je primila ulaganja od istaknutih investitora kao što su Accel, Spark Capital, Coinbase Ventures i Point Nine Capital. Prikupili su dosad 58,6 milijuna dolara.

ReversingLabs Inženjeri Mario Vuksan i Tomislav Peričin, veterani kibernetičke sigurnosti, osnovali su 2009. startup ReversingLabs u unajmljenom stanu u Zagrebu. Više od desetljeća ta je tvrtka jedan od lidera u kibernetičkoj sigurnosti. Sjedište tvrtke je u Cambridgeu u SAD-u, u kojem imaju odjele za marketing, prodaju, upravljanje produktima i financije, o čemu se brine Vuksan, dok im se razvojni ured, koji vodi Peričin, nalazi u Zagrebu. Upravo u glavnom gradu Hrvatske ReversingLabs je izgradio najveću bazu podataka o računalnim virusima na svijetu. Usto u uredu u Zagrebu razvijaju sigurnosna rješenja za najveće svjetske tvrtke iz gotovo svih sektora te ih 'naoružavaju' u borbi protiv kibernetičkih napada. Prošle godine našli su se i na popisu Top 10 Black Unicorna, tvrtki koje se bave kibernetičkom sigurnošću i imaju potencijal doseći tržišnu vrijednost od milijardu američkih dolara.

Prikupili su dosad više od 80 milijuna dolara u dvije investicijske runde. U prvoj investicijskoj rundi 2017. najveći fond rizičnog kapitala Trident Capital i američka banka J.P. Morgan Chase uložili su u ReversingLabs 25 milijuna dolara. Četiri godine kasnije, u kolovozu 2021., zaključili su i drugi krug financiranja u visini od 56 milijuna dolara, a koji je vodio Crosspoint Capital Partners, tvrtka koja je usredotočena na kibernetičku sigurnost, privatnost i softversku infrastrukturu.