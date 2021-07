Bavite se turizmom, a zaobišli ste Instagram? Stručnjaci objašnjavaju zašto grdno griješite i što odmah trebate napraviti

Svaka društvena mreža ima svoje specifičnosti oko načina korištenja i populacije koja je koristi. Nije slučajnost to da se u žargonu često za atraktivan sadržaj kaže da je 'instagramabilan', ističu sugovornici tportala, marketinški stručnjaci Ilija Brajković i Ana Marija Malić koji nas provode kroz važnost društvenih mreža u posebnoj pandemijskoj situaciji te predlažu neophodne korake za uspješnu prisutnost na njima

'Jedna informacija o promjeni stanja na destinaciji često dovede do kompletne paralize prodaje te destinacije ili čak otkazivanja već prodanih aranžmana', kaže Brajković.

Osim toga, oglašavanjem na Instagramu možete targetirati sve ljude koji se nalaze na određenoj lokaciji na kojoj je vaš restoran, kafić i sl. te na taj način doprijeti baš do njih i privući ih da posjete vaš objekt', kaže Brajković te ističe kako je još uvijek situacija vrlo neizvjesna za poslovne subjekte u turizmu jer ljudi puno konzumiraju online sadržaj, ali su se pojavili novi faktori u prodaji turističkih usluga.

Instagram je vrlo bitan jer služi kao svojevrstan portfolio za usluge koje određeni ugostiteljski objekt želi promovirati. Ako ste restoran, iznimno je bitno da na svojem profilu na Instagramu imate profesionalne slike visoke kvalitete koje prikazuju vaša jela, pića, interijer i atmosferu u najboljem svjetlu. Instagram je vizualna društvena mreža i dobar sadržaj na profilu može privući nove mušterije kojima je upravo on mjesto odabira za pretraživanje kvalitetnih restorana i kafića kada stignu na neku novu destinaciju.

'Ljudi koriste društvene mreže i na poslovnim subjektima je da prate svoje kupce tamo gdje oni provode vrijeme. Svaka društvena mreža ima svoje specifičnosti oko načina korištenja i populacije koja ju koristi. Nije slučajnost to da se u žargonu često za atraktivan sadržaj kaže da je 'instagramabilan'.

'Predlažem oglašivačima da strateški i planski pristupaju objavljivanju sadržaja na Instagramu. Neka profil bude ispunjen svim potrebnim informacijama i kontaktima kako bi korisnici mogli jednostavno kontaktirati s vama i slati vam upite o smještajnim objektima. Na Instagramu je sve u vizualnom, tako da je vrlo bitno da vizualni sadržaj bude visoke kvalitete. U budućnosti će sve više naglasak biti na videosadržaju, tako da treba realno sagledati dostupne interne resurse i formate te objavljivati kvalitetan sadržaj. Svakako se igrajte instagramskim formatima i koristite storiese, reelse i guidese. Kontinuirano pratite konkurenciju i najbolje svjetske prakse jer od njih možete puno naučiti i gotovo sigurno primijeniti nešto i u svom nastupu na društvenim mrežama. I za kraj, kontinuirano objavljujte, ulažite sredstva u svoju promociju (oglašavanje) te se uvijek vodite onom - manje je više!' konkretna je Malić te nudi i mini analizu iskorištenosti potencijala društvenih mreža na primjerima s dobrim strategijama:

'Radisson Blu - uredan profil, koriste guides feature, dinamika objavljivanja je OK, rezultati su OK, ali trebat će se prilagođavati trendovima (Instagram postaje sve više videoplatforma, trebaju početi koristiti reelse i sl). Link in bio vodi na landing page, dobro napravljenu, tako korisnik odmah vidi ponudu s doručkom, stoga je potencijal za konverzaciju veći, a sučelje user friendly', kaže Malić.