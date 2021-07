Turizam na kocki? 'Delta soj nije prijetnja sezoni, ali na tržištu se osjećaju oprez i neizvjesnost'

Delta soj koronavirusa, koji je potekao iz Indije, počeo se brzo širiti Europom. Najteže stanje je u Portugalu: Lisabon je završio u lockdownu i uveden je policijski sat kako bi se usporilo širenje varijante virusa koja širi 50-60 posto brže od alfa soja, prije poznatog kao i britanski. Njemačka je već uvela velika ograničenja za putnike koji dolaze iz Portugala, dok je broj novozaraženih u Hrvatskoj ovaj tjedan porastao za 20 posto. S takvim vijestima teško se ne zapitati što će biti s našom, zasad vrlo uspješnom turističkom sezonom

Uz to projekt Safe Stay in Croatia dobro je prihvaćen te je u njemu više od 16.000 raznih turističkih objekata, procijepljenost turističkih djelatnika u nekim županijama viša je od 70 posto, u najposjećenijoj turističkoj destinaciji, Rovinju , procijepljeno je više od 80 posto populacije, dok čelnici turističkih kompanija i udruženja od početka godine ponavljaju da je dobra epidemiološka situacija jedina garancija za uspješnu sezonu.

Hrvatska u dosadašnjem dijelu godine bilježi odlične turističke rezultate, primjerice za prošli, produljeni vikend, u zemlji je u prosjeku svakog dana bilo više od 300.000 turista. To se može zahvaliti i povoljnoj epidemiološkoj situaciji - cijela naša zemlja je po Europskom centru za kontrolu i prevenciju bolesti te njemačkom institutu Robert Koch u zelenoj, nerizičnoj zoni.

Upitali smo Veljka Ostojića , predsjednika Hrvatske udruge turizma, kakvo je stanje na tržištu i osjeti li se u ovom trenutku strah od delta soja i novog vala korone u Europi na turističkim rezervacijama i dolascima. On kaže kako do nikakvog otkazivanja nije došlo, ali da se stanje mijenja i izuzetno je dinamično.

'Četiri su glavna čimbenika koja će utjecati na stanje rezervacija u našoj zemlji. To su epidemiološko stanje u Hrvatskoj i širenje delta soja, epidemiološko stanje u najznačajnijim emitivnim zemljama i širenje delta soja u njima, ukupna procijepljenost u zemlji i emitivnim zemljama te režimi putovanja', kaže nam Ostojić.

'Prva je u EU-u uvela mogućnost dolaska u zemlju s covid-potvrdama koje dokazuju da su turisti cijepljeni. Od srpnja se očekuje da budu prihvaćene na razini EU-a i da i to olakša putovanja i turizmu da novu šansu u krizi', kazao je Niewiadomski.

Predsjednik udruge putničkih agencija HGK i član izvršnog odbora ECTAA- Boris Žgomba naglasio je važnost covid potvrda kao tehničkog sredstva za lakše putovanja te je ponovio kako očekuje uspješnost sezone od 60 posto u odnosu na rekordnu 2019.

'Promovirali smo otvorenost Hrvatske vezane za granice i sigurnosne protokole, a kolege su vrlo zadovoljni viđenim. Sve ovo što se događa posljednjih godinu dana je živa materija, sad su došle covid potvrde i mi tražimo način da pomognemo vladama da to što bolje funkcionira. Očekujemo da će se booking koji je izostao u predsezoni preliti u posezonu i generalno očekujemo jednu dobru turističku godinu. Jadran ima najveći booking, no oporavlja se i Zagreb, a u manjoj mjeri i kontinent. Ako nam situaciju to dopusti, očekujemo dobru turističku godinu, na razini 60 posto i više prometa u usporedbi s 2019', zaključio je Žgomba.