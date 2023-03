Bacio se na kupovinu zemlje: Elon Musk planira izgraditi svoj grad u Teksasu

Milijarder i vlasnik Tesle, SpaceX-a, Twittera, The Boring Companyja i Neuralinka Elon Musk planira izgraditi vlastiti grad u Teksasu

Naime, u blizini Austina nalaze se proizvodni pogoni tvrtki The Boring Company, Tesla i SpaceX, pa Musk svojim radnicima želi omogućiti život u domovima po nižim cijenama stanarine. Navodno se planira izgraditi više od 100 kuća, a kvartovi će imati od popratnih sadržaja imati bazen i sportske terene, piše CNN.

Kako je objavio ugledni Wall Street Journal, tehno mogul Elon Musk planira osnovati grad u američkoj saveznoj državi Teksas, u kojem bi njegovi zaposlenici mogli živjeti i raditi. Tvrtke, institucije i osobe povezane s Muskom kupile su 3500 hektara zemlje u blizini Austina, a u tijeku je proces osnivanja novog grada Snailbrooka , što je očita referencija na maskotu Muskove tvrtke za izgradnju infrastrukture i tunela The Boring Company.

Kako piše CNN, imovinska evidencija za okrug Bastrop u susjedstvu Austina pokazuje da Boring Co. posjeduje 11 parcela zemlje na jednoj adresi u blizini rijeke Colorado, gdje su u posljednje tri godine izgrađene mobilne kućice. Teksaško povjerenstvo za kvalitetu okoliša trebalo bi održati sastanak o planovima za implementaciju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda na istoj lokaciji, a zahtjev za to podnijela je tvrtka registrirana na direktora tvrtke Boring Co..