B2B esportovi se vraćaju na Zagrebački velesajam: Uskoro kreće novi Good Game

Najveće regionalno business to business esport natjecanje vratilo se u grad. Good Game , turnir koji okuplja timove iz brojnih hrvatskih kompanija u izdanju za 2025. ima ih čak 28 te će se oni tijekom petka i subote sukobiti u videoigri 'Counter Strike: Global Offensive'.

Ovaj osebujni esport turnir okuplja IT kompanije i IT odjele poznatih korporacija te njihove šesteročlane timove sučeljava u dvodnevnom natjecanju u CS:GO-u. Sve je nekad davno (2016.) započelo kao LAN party koji je organizirao direktor Good Gamea Nikola Stolnik, no danas je riječ o jedinstvenom događaju koji plijeni interes ljubitelja esportova i izvan hrvatskih granica.

'Counter Strike je kultura na kojoj su odrasle generacije. Dust 2, Mirage, Inferno - mjesta su na kojima smo proveli više vremena nego u učionicama. A opet, svi naši suborci danas su programeri, dizajneri, vlasnici poduzeća i cijenjeni članovi raznih industrija', rekao je Stolnik.