Atraktivni poslovi u IT industriji nadohvat ruke: Traže se softverski i sistemski inženjeri i developeri

Ako uživaš u rješavanju programerskih smicalica i problema, a razvoj embedded sustava, pisanje specifikacija i testiranje rješenja imaš u 'malom prstu', prijavi se za radno mjesto Embedded developer (m/ž) u tvrtki MLC ELECTRONIC. Idealan kandidat posjeduje iskustvo rada u Keil uVision razvojnom okruženju, dobro razumije CAN protokole i zna kako izraditi jednostavnije PC aplikacije za nadopunu embedded rješenja. Ako se prepoznaješ u tom opisu, ne gubi vrijeme i prijavi se na oglas do 9. listopada.

Oni su Include , međunarodna hardverska tvrtka sa statusom jednog od najboljih proizvođača pametnog uličnog namještaja u Europi. Njihov iskusni R&D tim radi na razvoju hardverskih i softverskih rješenja i može razviti bilo koje IoT ili solarno rješenje za pametne gradove. Tvrtka zapošljava na dvije pozicije: Embedded Software Engineer (m/ž) i Embedded Hardware Engineer (m/ž) . Dinamična i poticajna radna atmosfera u društvu kreativnih kolega koji vole prenositi znanje, mogućnost osobnog razvoja te osiguran smještaj svim zaposlenicima koji nisu iz Solina ili obližnjih mjesta, samo je dio njihove ponude. Prijavi se na oglas do 27. rujna i pridruži se Include timu!

Span je jedna od vodećih hrvatskih IT kompanija, s preko 20 godina iskustva u razvoju softvera, odnosno servisnoj i sistemskoj integraciji. Ponose se prijateljskom atmosferom u kojoj više od 500 stručnih zaposlenika radi na velikim internacionalnim projektima i kreira originalna i domišljata softverska rješenja. Svoj tim Spanovci sada žele dodatno obogatiti jednim (ali itekako vrijednim) .NET Developerom (m/ž) kojem su spremni povjeriti implementaciju informatičkih sustava u Hrvatskoj i svijetu i omogućiti rad s većim IT sustavima. Prijavi se na oglas do 1.listopada.



Sedam IT je jedan od vodećih hrvatskih pružatelja informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga. Tvrtka svojim klijentima, optimizacijom poslovnih procesa i podrškom u odlučivanju i upravljanju, omogućuje ostvarenje poslovnih ciljeva i povrat uloženih sredstava. Tvrtka zapošljava Sistem inženjera junior/senior (m/ž) kojem uz fleksibilno radno vrijeme te učenje i razvijanje u timu vrhunskih stručnjaka nude i odlaske na različite edukacije. Svoj životopis i motivacijsko pismo pošalji im do 4. listopada.



Život u tvrtki Q je sve samo nije dosadan! Njihova je misija pronaći odgovore na najizazovnija pitanja današnjice što njihov svakodnevni život čini zabavnijim, a radne zadatke zanimljivijim. Tvrtka zapošljava na više pozicija, a njihovu trenutnu ponudu oglasa potraži na portalu MojPosao. Ako te zanima rad s novim tehnologijama na raznovrsnim projektima, u opuštenoj atmosferi koja nudi ravnotežu između privatnog i poslovnog dijela života, Q je pravo mjesto za tebe! Nemoj časiti niti časa, prijavi se na oglas/oglase već danas!



