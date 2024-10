Assange prvi put nakon oslobođenja: 'CIA je ciljala mene i moju obitelj'

Do ovoga dolazi nakon što je PACE objavio izvješće o njegovom slučaju, koje je zaključilo da je Assange bio politički zatvorenik te je pozvalo Veliku Britaniju da istraži je li bio izložen nehumanom postupanju. 'Tranzicija iz pritvora u zatvoru maksimalne sigurnosti do govorenja ovdje je velika i duboka, iskustvo izolacije u maloj ćeliji teško je prenijeti. To vam oduzima osjećaj sebe samog', započeo je. 'Još nisam sasvim sposoban govoriti o onom što sam iskusio, tešku muku da ostanem živ', dodao je.

'Izolacija je uzela svoj danak i od toga se pokušavam oporaviti. Ozbiljnost situacije me je potaknula da se izravno obratim vama. Prevalio sam dalek put i doslovno i figurativno. Prije rasprave, želim zahvaliti odboru na rezoluciji koja je istaknula da je moje zatvaranje bilo opasan presedan', poručio je, prenosi N1.