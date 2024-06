Stella Assange tražit će pomilovanje za svog supruga

Oni su se vjenčali dok je on bio u zatvoru Belmarsh u Londonu i dobili su dvoje djece dok se skrivao u ekvadorskom veleposlanstvu u Londonu.

Rekla je da će tražiti pomilovanje jer je prihvaćanje krivnje za špijunažu "jako ozbiljan razlog za zabrinutost" za novinare u svijetu.

Dogovor označava kraj pravne sage tijekom koje je Assange proveo više od pet godina u britanskom zatvoru i sedam u ekvadorskom veleposlanstvu u Londonu nakon što je WikiLeaks objavio tajne američke dokumente, što je bio najveći skandal te vrste u američkoj vojnoj povijesti.

Assange će morati sam platiti charter let do Saipana i zatim do Australije što će ga stajati pola milijuna dolara pa će za to pokrenuti kampanju prikupljanja donacija.