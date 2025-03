Apple bi uskoro mogao predstaviti novi MacBook Air

U videu se pojavljuje tekst 'there’s something in the air' (nešto je u zraku), koji polako prolazi ekranom uz glazbenu podlogu. No, ono što najviše privlači pažnju jest tanka silueta koja presijeca tekst, što gotovo sigurno predstavlja novi MacBook Air M4. Iako još ne znamo točan datum objave, jasno je da Apple neće dugo čekati .

M4 MacBook Air – što možemo očekivati?

Prema informacijama koje je objavio Mark Gurman iz Bloomberga, novi MacBook Air trebao bi doći u dvije veličine – 13 i 15 inča. Apple je prošle godine u isto vrijeme predstavio M3 MacBook Air, pa godišnje osvježenje ne dolazi kao iznenađenje.

Što se tiče M4 čipa, on se u Appleovim uređajima pojavio tek prije nekoliko mjeseci. Prvi je predstavljen u iPadu Pro, a potom se našao u iMacu, Mac miniju i MacBook Pro modelima u listopadu, piše Engadget.

Postoji li mogućnost da Apple osvježi i iPad?

S obzirom na slogan 'there's something in the air', postavlja se pitanje odnosi li se ova najava možda na novi iPad Air. Ipak, to je malo vjerojatno jer je posljednji redizajn iPada Air stigao tek u svibnju prošle godine. S druge strane, osnovni iPad već je spreman za nadogradnju, pa ne bi bilo iznenađenje da Apple uz novi MacBook Air predstavi i osvježeni model ovog tableta.

Bez obzira na to što Apple sprema, jedno je sigurno – ovaj tjedan donosi veliku najavu, a fanovi s nestrpljenjem iščekuju novi MacBook Air s moćnim čipom M4.