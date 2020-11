Android vam se pregrijava? Možda je problem u ovome

Pregrijavanje smartfona mogu uzrokovati mnoge stvari - od zahtjevnih videoigara, preko stare baterije, pa sve do neispravne žice punjača. Pobrojali smo one najčešće

Uređaji koji imaju ugrađenu kameru visoke kvalitete ponekad se mogu pregrijavati nakon dugog snimanja. Pojava nije česta i obično je vezana uz postavke. Primjerice, povećanu temperaturu može uzrokovati visoka rezolucija snimanja, velik broj sličica u sekundi, svjetlina ekrana i konačno - temperatura same okoline. Jako dobar primjer pregrijavanja uzrokovanog kamerom je situacija gdje korisnik snima video dok je smartfon u maskici i sve to radi na otvorenom suncu.

Ako se Androd pregrijava pri normalnom korištenju poput slanja poruka ili pregleda bilješki, treba pronaći uzročnika, no ako se ohladi nekoliko minuta nakon korištenja, to se smatra normalnim. Pobrojali smo simptoma za koje možete optužiti kameru svojeg Androida.

Maskice

Ako maskica nema otvor za ventilaciju, ona može pregrijati uređaj. Brojne maskice napravljene su od plastike ili imaju plastične dijelove, no ni one kožne nisu prevelika sreća, pogotvo ako 'prigrljuju' većinu vašeg telefona. Kada se vaš uređaj pregrije, on se hladi tako da ispušta toplinu, što znači da prisutnost maskice tu proceduru može usporiti.

Žica punjača?

Ako imate telefon kojeg ste često punili do sto posto, izlgedno je da će se pri punjenju povisiti njegova temperatura. Ako se radi o ispravnom uređaju, pregrijavanje pri punjenju ne bi smjelo biti zamjetno. Ako ispravan telefon koji se pregrijava pri punjenju, postoji šansa da je problem u ulazu za punjač, samom punjaču ili kabelu.

Kako zaustaviti pregrijavanje?

Rješenje problema zavisi o situaciji, no svejedno smo pobrojali nekoliko stvari koje bi definitivno mogle pomoći. Za početak, ako ste u nekoj aplikaciji dok osjetite intenzivnu toplinu uređaja, izađite iz nje. Također provjerite stojite li na izravnom suncu, pogotovo tijekom toplog dijela godine. Nadalje, pokušajte ne raditi kompleksne i zahtjevne zadatke dok vam je smartfon spojen na punjač. Konačno, izvadite uređaj iz maskice i po mogućnosti ga ugasite dok se ne ohladi.