[FOTO] Šarenilo za fanove: Isprobali smo vješto skrojen Samsung Galaxy S20 FE 5G

Najnoviji predstavnik serije Galaxy S smartfon je napravljen 'za fanove'. Što god to značilo, jedna stvar je nepobitna - radi se o vrlo solidnom uređaju

Jedino što mu nedostaje je stakleno kućište koje, ovisno o ukusu, doprinosi 'osjećaju premije' jer u pravilu telefonu daje nekoliko desetaka grama na masi. Osjećaj držanja ovog uređaja, tim rečeno, nije najbolja stvar ikad, no s obzirom na to koliko košta i što nudi, smatramo da je Samsungov kompromis pažljivo plasiran. Uostalom, mladima kojima je, pretpostavljamo, namijenjen smartfoni puno češće padaju na pod, pa u tom slučaju manja težina i plastična pozadina igraju presudnu ulogu.

Ekran je 6,5-inčni ravni OLED panel s malim izrezom za selfi kamericu od 32 MP i senzorom za otisak prsta. Jedini pravi minus mu je ograničenje na 1080p, no to nam, iskreno, nije nikad zasmetalo. Uostalom, previše su nam pažnje odvlačili vrlo solidni zvučnici i superglatko sučelje koje se, doduše, ne adaptira aplikacijama, već cijelo vrijeme radi u maksimalnoj brzini osvježenja. Senzor za otisak prsta je precizan i iskoristiv, makar ne spada među najbrže na tržištu.

Stražnja kamera je, u drugu ruku, vrijedna svakog superlativa. Galaxy S20 FE 5G dolazi s modulom od sveukupno tri kamerice: širokokutnom od 12 MP, telefoto od 8 MP i ultraširokokutnom od 12M, opremljenom trostrukim optičkim zumom. Nastale fotografije su, po već poznatom Samsungovom standardu, izvrsne - što zahvaljujući činjenici da kamera fantastično radi u svim razinama osvjetljenja, što zbog umjetne inteligencije koja i kriminalno loše fotografije može pretvoriti u nešto gledljivo. Selfi kamera od 32 MP je solidna, ne predstavlja ništa o čemu bismo predugo pisali, no to nije ni toliko bitno uzmemo li u obzir koliko hvale imamo za onu pozadinsku. Istina, ne radi se o najboljoj kameri na svijetu i premijski smartfoni po sitnim detaljima znaju premašiti S20 FE 5G, no realno - s obzirom na to da košta koliko košta, razlozi za potencijalno prigovaranje smanjeni su na relativni minimum.

Procesor, memorija, punjenje

Procesor koji pokreće uređaj već smo susreli u Samsungovim flagshipima: Snapdragon 865 uparen sa 128 GB zapremnine i 6, odnosno 8 GB RAM-a dovoljan je za sve stvari od gejminga do multimedije te, za razliku od Exynosa 990 prisutnog u LTE verziji Galaxyja S20 FE, ne pregrijava kućište. Memoriju je moguće proširiti putem SD slota.