Android vam je spor? Vrijeme je za brisanje duplih podataka

Androidi nakon godine ili dvije korištenja vrlo često postanu spori i zatrpani podacima koji vam zbilja ne trebaju. Oni pored usporavanja nepotrebno zatrpavaju dragocjeni slobodni prostor, a u ovom ćete vodiču naučiti kako ih se riješiti

Najjednostavniji način brisanja viška podataka je korištenjem aplikacije za menadžment datoteka koja na svakom telefonu ima drukčije ime, no često je nešto slično Files, File Manager i tako dalje. Nakon što odaberete podatke, vjerojatno ćete morati tapnuti na tri točke, izabrati briši i nakon toga ih pobrisati.

Naravno, prije nego što krenete u proljetno čišćenje, trebat ćete aplikaciji odobriti pristup vašim fotografijama, videima i podacima kako bi uopće mogla prepoznati duplikate. Tapnite na Got It i dobit ćete pristup glavnom sučelju. Tu možete vidjeti razne vrste podataka koje Duplicate Files Fixer može pregledati. Možete biti prilično specifični - zvuk, videi, slike, dokumenti ili sve odjednom. Nakon što izaberete što želite, samo tapnite na Scan Now na dnu ekrana.