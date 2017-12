Analizirali smo društvene mreže u 2017. – pogledajte kako se stvari rade u svijetu, a kako kod nas

Jesu li mlađe generacije otkantale Facebook u korist drugih i zanimljivijih ili je Mark Zuckerberg opet izvukao as iz rukava? Što je sa Snapchatom i Twitterom i kaska li Hrvatska za trendovima u svijetu? Za tportal odgovore na ova pitanja daju komunikacijski stručnjaci Krešimir Dominić, Ilija Brajković, Lucija Potočnik...

'Najznačajniji pomak je u spoznaji političkih elita da društvene mreže određuju uspjeh na izborima. Taman smo se u zadnjih 100 godina navikli da se na rezultate izbora može utjecati putem novina, radija, televizije, online objava, a sad odjednom, vidi čuda, to je moguće i putem društvenih mreža! No, bez brige, mi u Hrvatskoj smo sigurni jer smo po tom pitanju i dalje na razini 'ustaša-udbaš-komunjara' komentara, dakle negdje smo u sredini prošlog stoljeća. I ne zaboravimo ni na hibridni rat', komentira Krešimir Dominić iz Komunikacijskog laboratorija.

No 2017. bila je popriličan izazov i za njih. Svjedočili smo iscrpljujućoj utrci za korisnicima, borbi s lažnim vijestima i problematičnim objavama, što je rezultiralo koliko-toliko kvalitetnijim sadržajem, novim tehnološkim mogućnostima te većim poštivanjem ukusa publike.

'Ne bih rekao da mladi napuštaju Facebook jer, realno, Facebook ima sve više i više aktivnih korisnika, ali normalno je da se dio pozornosti prebacio na Instagram. Ta društvena mreža je doslovce prekopirala neke dijelove Snapchata koji su mladima bili popularni i tako ih privukla. Danas se Instagram mora uključiti u sve strategije nastupa na društvenim mrežama iako to otvara mnoga pitanja jer je značajno drukčiji od Facebooka i komunikaciju treba prilagoditi. To se za mnoge tvrtke pokazalo kao veliki izazov jer su jedva savladali Facebook, a sad im se pojavila još jedna društvena mreža, koja je još kompliciranija', tumači Ilija Brajković iz agencije Kontra.

A što je s pričama o tome kako je Facebook dosadio mlađim uzrastima koji su se ekspresno okrenuli drugim mrežama poput Snapchata? I tu je Zuckerberg imao as u rukavu .

Kada analiziramo krvnu sliku mreža, red je da krenemo od najvećeg - carstva Marka Zuckerberga kojemu svake godine u prosincu predviđaju crne brojke, no on ih uporno opovrgava. I dalje je riječ o zapanjujućoj globalnoj sili koja, kako nam ističe Dominić, drži top tri pozicije po broju korisnika: Facebook sa skoro dvije milijarde, a njegove aplikacije za čavrljanje Messenger i WhatsApp s po milijardu korisnika. Nakon toga je YouTube s milijardu te kineske mreže QQ s 877 milijuna i WeChat s 846 milijuna korisnika.

Kako pojašnjava, ono što se događa i što je značajno za sve smanjenje je organskog dosega na Facebooku.

'U šest zemalja Facebook je testirao Explore Feed i u njima je primijećen značajan pad organskog dosega. To znači da će brendovi morati sve više ulagati u budžete za oglašavanje, što će dovesti i do značajnih promjena u agencijskom poslovanju. Više neće biti dovoljno samo nešto objaviti – sadržaj će trebati biti sve kvalitetniji i zabavniji, što će povisiti cijene agencija prema klijentima. S druge strane ni kvalitetniji sadržaj neće biti dovoljan bez značajnijih sredstava za budžete. Bojim se da će to najviše naštetiti malima koji nemaju novca da plaćaju agencije i značajnije budžete', kaže Brajković.

A kako su se s 2017. godinom nosili ostali?

'Definitivno bismo Instagram proglasili pobjednikom 2017., a Snapchat gubitnikom. No u 2018. godini bit će zanimljivo vidjeti na koji način će se svi ovi novi formati progurati, odnosno koliko će uspješno doći do postojećih i novih korisnika, kojima je dosta klasičnog brendiranog sadržaja', analizira Lucija Potočnik iz Degordiana.