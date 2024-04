Tko u Europi najviše ulaže u umjetnu inteligenciju i kako s time stoji Hrvatska

Očekuje se da će umjetna inteligencija do 2030. godine ubrizgati više od 11 bilijuna eura u globalno gospodarstvo. Umjetna inteligencija i robotika zajedno bi trebale potaknuti stvaranje oko 60 milijuna novih radnih mjesta na globalnoj razini do 2025. godine.

Ipak, izazovi su i dalje prisutni. Umjetnu inteligenciju sporo se usvaja, primjerice, u sektorima kao što su zdravstvo i javna uprava, pokazala je nedavno objavljena studija Investment in Artificial Intelligence in the National Recovery and Resilience Plans.

Razloge treba potražiti u regulatornim preprekama, problemima s povjerenjem, nedostatku digitalnih vještina i niskoj razini digitalizacije poduzeća, između ostalog.

Europska komisija postavila je ambiciozne ciljeve za 2030. godinu. Do tada 90 posto malih i srednjih poduzeća treba postići barem osnovnu razinu digitalnog intenziteta, a 75 posto poduzeća usvojiti tehnologije kao što su računalstvo u oblaku, umjetna inteligencija i big data.

Kako europske zemlje ulažu u umjetnu inteligenciju?

Strategije ulaganja u umjetnu inteligenciju značajno se razlikuju među državama članicama Unije, u rasponu od izravnog financiranja istraživanja i razvoja do neizravne potpore putem digitalizacije poslovanja i javnih usluga.

Primjerice, španjolski Nacionalni plan oporavka i otpornosti posebno dodjeljuje sredstva za jačanje razvoja umjetne inteligencije, s ciljem pozicioniranja zemlje kao lidera u znanstvenoj izvrsnosti i inovacijama.

Plan je usmjeren na razvoj alata za umjetnu inteligenciju i aplikacija na španjolskom jeziku za povećanje produktivnosti u privatnom sektoru i učinkovitosti u javnoj upravi.