Udruga CroAI pokreće Marketing Club

Na čelu ovog communityja je Tena Turčinović Barukčić - članica odbora CroAI, trenutna voditeljica marketinga u Woltu te vanjska suradnica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Tena je kroz svoju karijeru radila u raznim područima marketinga - brend menedžment, digitalni marketing, edukacije, projekt menadžement i finalno prodaji. U Marketing Clubu, njega uloga je da zajedno s vodećim stručnjacima iz industrije kroz panele i radionice potiče raspravu koju ulogu i potencijala umjetna inteligencija ima u području marketinga.

'Želimo stvoriti mjesto razmjene znanja, iskustva, grešaka i pitanja o mogućnostima AI u području marketinga. Marketingaši će moći saznati više o primjeni AI od svojih kolega, pitati pitanja koje se nisu nužno usudili i dobiti odgovor otkud krenuti. Ideja je da ljudi postanu educiraniji o primjeni umjetne inteligencije u našem području rada. Na ovaj način možemo raditi samo još kvalitetniji posao i prilagoditi se budućnosti marketinga', kaže Tena.

Što očekivati na prvom susretu

Prvo druženje Marketing Cluba održat će se pod temom 'Unlocking the Power of AI: Personalized Marketing Strategies'.

Raspravljat će se o tome kako umjetna inteligencija mijenja pristupe personaliziranom marketingu i daje novu razinu individualizacije. Govornici, Goran Vujasin (COO & Head of Performance, Younited Agency), Tanya Ariana Bendiš, (Director of Operations and Marketing, Omnisearch) te Branimir Karačić, (VP Marketing, Sofascore), podijelit će svoje perspektive o tome kako AI oblikuje personalizacijske strategije u marketingu.