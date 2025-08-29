Amerika bi mogla slomiti Google: Može li Europa napraviti išta osim nemoćno promatrati?

U nadolazećim danima američki savezni sudac trebao bi odlučiti o pitanju koje muči i američke i europske regulatore tržišnog natjecanja više od desetljeća: što učiniti s Googleovim monopolom u internetskom pretraživanju, piše Politico.

Očekuje se da će sud u Washingtonu do ponedjeljka odlučiti hoće li Googleu naložiti izdvajanje internetskog preglednika Chrome – jednog od najvrjednijih digitalnih resursa – nakon što je 2024. godine presudio da ta kompanija posjeduje nezakoniti monopol u pretraživanju i uputio ministarstvu pravosuđa da poduzme mjere.

Antimonopolski slučaj protiv Googleove dominacije

Gledano iz Bruxellesa, gdje se još uvijek rasteže vlastiti antimonopolski slučaj protiv Googleove dominacije na tržištu, sudski naložena prodaja Chromea bila bi gotovo idealan scenarij – posebno sada, kada se Europska komisija suočava s pritiscima Trumpove administracije da ublaži provedbu zakona protiv velikih tehnoloških divova.

'Američko izdvajanje izazvalo bi oduševljenje u EU', ističe Aurelien Portuese, profesor prava tržišnog natjecanja na Sveučilištu George Mason u Washingtonu, dodajući da bi takav potez vjerojatno potaknuo Europu na prilagodbu vlastitih pravila novoj komercijalnoj stvarnosti Chromea.

Čak i za najvatrenije zagovornike podjele Googlea u Europi, američka odluka o dezinvestiranju čini se daleko realnijom od bilo koje europske. 'Ako takva odluka dođe, može doći samo iz SAD-a', rekao je Christian Kroll, izvršni direktor berlinske tražilice Ecosia.

Profesorica Anne Witt s poslovne škole EDHEC u Lilleu objašnjava: 'S obzirom na političku klimu, bilo bi i pravno i politički logično da američki organi prvi krenu u podjelu velike tehnološke kompanije.'

EU komisija u nezgodnom položaju

'Trumpova administracija jasno je dala do znanja da će braniti američke tvrtke od bilo kakve strane antimonopolske intervencije', dodaje Witt. 'To Europsku komisiju stavlja u vrlo nezgodan položaj.'

Kada je 2023. godine Margrethe Vestager, tadašnja povjerenica za tržišno natjecanje, u slučaju zlouporabe dominantnog položaja u reklamnoj tehnologiji pokrenula postupak razbijanja Googlea, taj je prijedlog – prisjeća se Witt – 'izazvao šok u europskoj antimonopolskoj zajednici'.

Europska unija nikada ranije nije razbila nijednu američku tvrtku, a čak je i prema europskim divovima rijetko posezala za tom 'nuklearnom opcijom'.

Ipak, geopolitički kontekst danas je bitno drugačiji: s borbenim američkim predsjednikom na vlasti i EU-om usmjerenim na konkurentnost i sigurnost, i najradikalniji potezi više ne djeluju nezamislivo. No iako je Unija već 2023. najavila snažnu inicijativu, dvije godine kasnije slučaj se još uvijek razmatra.