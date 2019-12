Američki proizvođač predviđa: iduće godine dolaze nam smartfoni s kamerama od 200 megapiksela

Najnoviji procesor Snapdragon 865 kojeg ćemo susretati u premijskim smartfonima uključuje nadogradnje za kameru uz pomoć koje ćemo moći snimati ogromne fotografije

Premda danas na skupljim telefonima uglavnom svjedočimo kamerama od 12 do 68 megapiksela, proizvođači komponenti predviđaju da bi do kraja iduće godine mogli imati Androide koji mogu koristiti one do 200 megapiksela. Qualcomm, američki proizvođač hardvera najpoznatiji po procesorima Snapdragon je tijekom nedavne konferencije Snapdragon Tech Summit u Mauiju najavio da će čipset 865 podržati velik broj premijskih smartfona koji će doći s kamerom od 200 MP.

Dominantni brendovi poput Samsunga i Applea u pravilu koriste kamere od 12 do 16 megapiksela, dok su kamere od 48 megapiksela koristili brendovi poput Huaweija, Oppoa i drugih. Drugim riječima - do sada su telefoni s moćnim senzorima na kamerama pokušali predstaviti novi standard, no to im nije pošlo za rukom, prenosi Cnet.