Nakon osam godina časopis Vidi ponovno dijeli nagradu za najbolju visokotehnološku inovaciju

Osim nagrade Teslino jaje za najbolje hi-tech inovacije, posebnim priznanjem Vidi Cool Tech ideja nagrađene će biti i dobre ideje koje imaju potencijal prerasti u kvalitetne inovativne projekte

Redovno je održavan sve do 2011. godine u kojem razdoblju je prepoznato i nagrađeno desetke inovacija malih startupova, a danas uspješnih tehnoloških tvrtki poput Nanobita, SalePoda, ShoutEma, Bytelaba te mnogih drugih, ali i tvrtki poput Ericssona Nikole Tesle.

Panelisti će otkriti što je ključno kako bi se prošao put od ideje do ostvarivanja punog potencijala inovacije i zašto je inovacija bitan kotač u napretku znanosti, društva i poslovanja.

Jedan od prvih dobitnika bio je i Mate Rimac. 'Tko zna što bi bilo da nije bilo Vidijevog natječaja, da nije bilo mog tadašnjeg profesora Vlainića u srednjoj školi koji me pogurao, vjerojatno ne bi danas bilo ni Rimac automobila. Vidi e-novation mi je uvijek drag baš zbog toga što se sjetim kako je to bilo na početku. Taj natječaj mi je bio poticaj da idem dalje raditi to što radim, pokazatelj kako idem u pravom smjeru', prisjetio je Rimac.



Proizvod koji zadovoljava kriterije natječaja Vidi e-novation ne mora nužno imati komercijalnu primjenu, ali mora imati svrhu svog postojanja, odnosno poboljšanja kvalitete života i rada svih ljudi, kao i životnog okoliša u cjelini.

'Iznenadio nas je nevjerojatan interes za ovo priznanje koja nema nikakvu novčanu nagradu. U desetak dana pristiglo je 50 vrlo solidnih tehnoloških projekata za evaluaciju', istaknuo je Tomislav Kotnik, glavni urednik časopisa Vidi i idejni začetnik nagrade e-novation.

Prijave je ocjenjivao žiri sastavljen od inženjera, znanstvenika, istraživača i poduzetnika s bogatim poslovnim, znanstvenim i životnim iskustvom.

Uz Rimca u žiriju su bili Kristijan Zimmer (Hrvatski informatički zbor), Matija Puškar (Bytelab), Dražen Oreščanin (Poslovna inteligencija), Darko Huljenić (Ericsson Nikola Tesla), Robert Likić (Medicinski fakultet Zagreb), Ninoslav Kurtalj (Brightcore Quantum), Tomislav Šmuc (Institut Ruđer Bošković), Dragana Kupres (CARNet) i Tomislav Kotnik (Vidi).

Osim dodjele nagrade Teslino jaje za najbolje hi-tech inovacije, časopis Vidi nagradit će i dobre ideje koje imaju potencijal prerasti u kvalitetne inovativne projekte posebnim priznanjem Vidi Cool Tech ideja. Na konferenciji će biti predstavljen i posebni projekt tehnološko medijske kuće VIDI - projekt X.

