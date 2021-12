Amazon nakon tragedije u kojoj je život izgubilo šest zaposlenika: Što će se promijeniti u kompaniji 'opsjednutoj time da udovolji kupcima'

U nedavnoj katastrofi tijekom koje je tornado srušio Amazonovo skladište u Edwardsvilleu i ubio šestero ljudi nije trebalo biti žrtava, a Amazon pere ruke od odgovornosti - u čemu je problem?

Urušavanje Amazonova skladišta u Edwardsvilleu u Illinoisu tijekom prošlotjednog tornada uzrokovalo je velik broj pitanja o sigurnosti na radu u najvećoj online kompaniji na svijetu, kao i o pravilima koja bi Amazon trebao uvesti za sigurnost svojih radnika tijekom katastrofa. Unatoč upozorenjima u medijima i izravnoj objavi o pojavi tornada, zaposlenike nitko nije poslao kućama, a rezultati su, kao što znamo, tragični. Šestero zaposlenika izgubilo je živote zato što ih nisu pustili s posla.

Tornado se pojavio relativno neočekivano, no nipošto nije smio voditelje skladišta ostaviti nespremnima. Službeno upozorenje NWS-a (Državne službe za prognozu) došlo je svega 22 minute prije tornada - no takvo što uobičajeno je za tu vrstu vremenske nepogode. Što je važnije, služba je dan prije katastrofe najavila osrednju opasnost od tornada, što znači da su oni koji su vodili skladište morali to znati.