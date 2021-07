[FOTO/VIDEO] Osnivač Amazona Jeff Bezos uspješno je odletio u svemir - i vratio se na Zemlju

Milijunaš Jeff Bezos odletio je u svemir raketom New Shepard napravljenoj u njegovoj kompaniji Blue Origin. Bezos se izabranim uzvanicima pridružio u jednom od prvih turističkih putovanja u svemir

Raketa Blue Origina u kojoj je Bezos otišao na jedanaestominutni let prema rubu svemira krenula je svega devet dana nakon što je njegov konkurent Richard Branson odradio svoj prvi let u letjelici Virgin Galactica. Premda je Branson poletio prvi, Bezos je letio dalje - na čak 100 kilometara visine.

New Shepard je 18,3 metra visoka autonomna raketa i kapsula, kojom se ne može upravljati unutar vozila. Kontrole i nadzor nalaze se u rukama računala.

Posada je prema tlu krenula uz pomoć padobrana brzinom od 1,6 kilometra na sat.

Prijenos je počeo ukrcavanjem posade u kapsulu popraćenu pljeskom tima i snimkama putnika koji odlaze prema New Shepardu. Nakon provjere komunikacija posada se pripremila za let. Pripreme su završile provjerom tehničara je li kapsula dobro zatvorena i spremna za let.