Nakon pokretnih kuhinja i soba koje mijenjaju oblik, zagrebački arhitekt ima i zanimljivu ideju za urede

Za Dizz Concept se čulo zahvaljujući pop-up kuhinji Pia, a sada žele pokazati kako se mogu osigurati zdravi i efikasni radni uvjeti ljudima koji rade u uredima s više radnih mjesta

Nekima neobično i naoko potpuno nevažno za proizvođača namještaja, ali briga za okoliš, prevencija onečišćenja i usklađenost sa standardima i zakonima osnovni su postulati kojima se već dug niz godina rukovodi Darko Špiljarić . Diplomirani arhitekt vodio je projektni biro i potom osnovao tvrtku Inkea, da bi se još početkom devedesetih posvetio projektiranju interijera. Izlaskom na međunarodna tržišta odabrano je novo ime firme i osmišljen novi brend - Dizz Concept. Njihovim namještajem danas su opremljeni uredi nekih najvećih kompanija, od Ine do Ericsson Nikole Tesle, a uredili su i šest apartmana u New Yorku, kao i aparthotel u Bernu .

od ideje do stvarnosti

Dizz Concept se pročuo svijetom zahvaljujući pop-up kuhinji Pia . Istina, koncept kompaktne kuhinje koja može stati u ormar i nije neka novost. No Špoljarićev dizajnerski tim iskoračio je daleko naprijed.

'Traži se namještaj koji proizvodi što manje otpada, koji štedi potrebu za prostorom i u atmosferu ispušta što manje CO2 prilikom gradnje i transporta', veli Špiljarić. A proizvodi Dizz Concepta nude odgovore na ključna pitanja moderne arhitekture i uređenja prostora : kako urediti skučeni stambeni prostor da u njemu ostane što više slobodnog prostora te pritom pridonijeti zaštiti okoliša i uz to uštedjeti novac.

Kuhinja se može montirati u nišu, na slobodan zid ili usred prostorije. Zatvorite li vrata, automatski se gase štednjak te unutarnja rasvjeta. Uz to, proizvodi Dizz Concepta ne bacaju se kao većina ostalog namještaja koji prilikom selidbe završava na smeću jer se lako mogu seliti iz jednog stana u drugi . Eto, neke njihove kuhinje demontirane su i ponovno složene desetak puta, a još uvijek rade kao prvog dana.

'Naš proizvod prepoznaju u svim gradovima u kojima ljudi muku muče sa skučenim prostorom i visokim cijenama stanova', kaže Špiljarić. Serije prilagođavaju specifičnim prohtjevima tržišta, od različitih energetskih standarda u pojedinim zemljama do zahtjeva koji se tiču veličine ili dizajna samog proizvoda. Neki da stvari ipak budu malo veće, drugi bi da se i ono skučeno još malo smanji. U Dizz Conceptu imaju odgovor na sve prohtjeve.

Sustavom se upravlja ručno, automatski ili kombinacijom ova dva načina pokretanja namještaja pomoću kotača i vodilice, a za montažu je dovoljan radni dan. Cijena? Ovisi o detaljima i ugrađenoj opremi, no, reći će Špiljarić, uštedi se na dva kvadrata cijene stana .

Dobro poznati na zapadnom i dalekoistočnom tržištu, svojim se idejama pokušavaju probiti i na domaćoj sceni, no osim u Kaštelima, zasad još nisu prodrli u domaće hotele. A bila bi to zanimljiva priča, uvjeren je Špiljarić.

'U Aziji žive u malim stanovima pa za njih sve treba biti malo. S druge strane, u Americi i dalje prevladava koncept što veće - to bolje', objašnjava Špiljarić. U Americi jednostavno ne proizvode tako male hladnjake pa su u kuhinje za tamošnje tržište ugrađivali modele europskih proizvođača. Ipak, na valovima ekoloških pokreta, i ondje se stvari polako mijenjaju.

'U sezoni bi gornji dio s televizorom ostao zaključan, a izvan sezone otvarao bi se i pretvarao u kuhinju za ljude treće životne dobi koji zimuju na Jadranu', objašnjava Špiljarić svoju ideju. Naime, apartmanska naselja izvan sezone opuste i ne privlače nikoga, dok hoteli uvijek nude neke prateće sadržaje, od društvenog života, preko bazena i wellnessa, do bara i frizeraja, čak i ako u njemu ne ostanu kuhari i sobarice.

Rješenje za open space urede

Što sve nudi Špiljarićeva tvrtka, moglo se nedavno razgledati i na Ambienti na Zagrebačkom velesajmu. Glavni projekt bit će predstavljen ipak nešto kasnije, na Međunarodnom sajmu namještaja i uređenja interijera koji sredinom siječnja sljedeće godine počinje u Kölnu.

'U Kölnu ćemo pokazati kako se mogu osigurati zdravi i efikasni radni uvjeti ljudima koji rade u uredima s više radnih mjesta', najavljuje Špiljarić svoju viziju boravka u open space uredima. 'A znate kako je tamo raditi; jednom je hladno, drugom vruće, nekome puše, ovaj glasno govori, a onaj bi tišinu...'

U Kölnu je zapravo započela međunarodna karijera tvrtke iz Zagreba koja je dosad za svoje inovativne projekte pobrala niz velikih priznanja čiji nazivi govore sami za sebe: Green Product Award, Iconic Award ili Best od Best, pa sve do posljednja tri priznanja na ljetošnjoj međunarodnoj izložbi inovacija u Londonu. Tamo je Dizz Concept osvojio zlatnu medalju, nagradu za najbolji od najboljih izložaka te posebnu nagradu Svjetske organizacije udruga inovatora. A kad vide u što se pretvara open space...