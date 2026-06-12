KRATKO I JASNO

Zvijezda BiH poslala snažnu poruku: 'Mislim da bi svaki Bosanac trebao znati...'

A.H.

12.06.2026 u 05:21

Benjamin Tahirović
Benjamin Tahirović Izvor: EPA / Autor: NIDAL SALJIC
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Svega nekoliko sati dijeli Bosnu i Hercegovinu od povratka na Svjetsko prvenstvo.

Bosna i Hercegovina će od 21 sat po hrvatskom vremenu u Torontu snage odmjeriti s domaćinom Kanadom. Osim s Kanađanima, hrvatski susjedi su u grupi B još s Katarom i Švicarskom.

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Nakon dramatičnog prolaza protiv Italije, Bosni i Hercegovini je ždrijeb omogućio da se može nadati lijepom rezultatu. Ipak, to sada treba pokazati i na terenu.

Prije samih utakmica u BiH se razvila zanimljiva debata. Naime, igrači reprezentacije BiH su dobili zadatak pročitati svoja imena kako bi olakšali posao stranim novinarima i komentatorima, a Benjamin Tahirović je svoje ime izgovorio 'Bendžamin' što je iznenadilo tamošnju javnost.

Sada je u razgovoru za Klix.ba pojasnio tu situaciju.

'Ja mislim da bi svaki Bosanac trebao znati kako se moje ime izgovara. Pošto je moje ime dosta međunarodno, pa mi je žena koja radi rekla da izgovorim na engleskom', kratak je bio Tahirović.

@klixportal

Benjamin Tahirović: "Mislim da bi svaki Bosanac trebao znati kako se moje ime izgovara" #SP26 #zmajevi #reprezentacija #toronto #kanada #svjetskoprvenstvo

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