Zrinka Ljutić objasnila zašto je veleslalom bio posebno zahtjevan: Jako izazovni uvjeti...

Nakon nešto lošijeg nastupa u prvoj vožnji, u drugoj je vožnji znatno napredovala u poretku te, unatoč gubitku štapa, na kraju upisala dobar i respektabilan rezultat.

Hrvatska skijašica kasnije je dala izjavu za medije poručivši: 'Iza mene je veleslalomska utrka, na kraju u biti dosta dobar rezultat s obzirom na vrlo lošu prvu vožnju. Bili su jako izazovni uvjeti, nismo imali stazu za zagrijavanje, tako da nekako smo samo krenuli. Snijeg je bio dosta specifičan, također jako grbava staza. Sama postavka nije bila nešto posebno, ali ja bih rekla, kombinacija sa snijegom i s uvjetima rezultirala je u dosta izazovnoj utrci.'

'U drugoj vožnji nekako sam uspjela napasti pa ono, što bude, bude i na kraju evo popela sam se za par mjesta i završila 13. makar bez štapa', poručila je.

Sada je čeka slalom koji je na rasporedu sutra, u nedjelju, s početkom od 14:15. Ljutić je ovako najavila svoju omiljenu disciplinu: 'Odradila sam par slaloma po stazi iznad gdje je išao veleslalom. Tako da isprobam snijeg i dosta sam se dobro osjećala. Tako da sutra je novi dan i ovo danas je već iza nas.'